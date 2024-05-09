Події

12:39 09.05.2024

Виступ Alyona Alyona & Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024 входить до трійки за кількістю переглядів

1 хв читати
Виступ Alyona Alyona & Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024 входить до трійки за кількістю переглядів
Фото: Євробачення Україна

Виступ українського дуету виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria" у першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" посідає третє місце за кількістю переглядів на офіційному ютуб-каналі конкурсу.

У ніч із 7 на 8 травня у шведському місті Мальме відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", де 15 учасників змагалися за право представити свою країну у фіналі конкурсу.

За результатами глядацького голосування до фіналу пройшли: Україна (дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria"), Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

За трохи більше ніж добу по 2,8 млн переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2024" зібрали представниця Хорватії (Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim") та Ірландії (Bambie Thug - "Doomsday Blue"), а далі за кількістю переглядів іде виступ представниць України - Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria", який станом на сьогодні переглянули 2,3 млн осіб.

Крім того, понад 1 млн переглядів зібрав представник Фінляндії (Windows95man - "No Rules!"), а також представниця Польщі (Luna - "The Tower"), яка не пройшла до фіналу.

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року приймає шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня.

Теги: #євробачення #перегляд #виступ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:45 09.05.2024
Другий півфінал "Євробачення-2024" відбудеться в четвер, Україна цього разу не голосує

Другий півфінал "Євробачення-2024" відбудеться в четвер, Україна цього разу не голосує

08:22 08.05.2024
У першому півфіналі визначено десять учасників фіналу "Євробачення-2024", Україна пройшла у наступний етап

У першому півфіналі визначено десять учасників фіналу "Євробачення-2024", Україна пройшла у наступний етап

07:58 08.05.2024
Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени першого півфіналу "Євробачення-2024" подякували за підтримку України

Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени першого півфіналу "Євробачення-2024" подякували за підтримку України

09:59 07.05.2024
Перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Alyona Alyona & Jerry Heil

Перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Alyona Alyona & Jerry Heil

19:03 16.04.2024
Стефанчук у ПАРЄ: Минув час засудження російської агресії, настав час об'єднаного спротиву терору РФ

Стефанчук у ПАРЄ: Минув час засудження російської агресії, настав час об'єднаного спротиву терору РФ

12:15 01.04.2024
У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2024", його оголосять 11 травня

У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2024", його оголосять 11 травня

20:36 26.03.2024
Alyona Alyona & Jerry Heil виступатимуть під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2024" 7 травня

Alyona Alyona & Jerry Heil виступатимуть під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2024" 7 травня

16:17 19.03.2024
Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2024" - "Суспільне"

Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2024" - "Суспільне"

18:50 11.03.2024
Організатори "Євробачення-2024" оголосили про зміну в правилах щодо голосування - "Суспільне"

Організатори "Євробачення-2024" оголосили про зміну в правилах щодо голосування - "Суспільне"

17:38 28.02.2024
Як отримати більше переглядів у TikTok у 2024 році

Як отримати більше переглядів у TikTok у 2024 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дух Європи живе в кожному місті України - Мецола

Безпілотники СБУ уразили дві перевалювальні нафтобази в Краснодарському краї - джерело

Зеленський закликав нарощувати співпрацю між громадами України та Європи

Дві ГЕС виведено з експлуатації - "Укргідроенерго"

Президентка Європарламенту прибула до Києва

ОСТАННЄ

Дух Європи живе в кожному місті України - Мецола

Мери Києва та Брюсселя передали військовим систему РЕБ, Starlink і 50 FPV-дронів

Безпілотники СБУ уразили дві перевалювальні нафтобази в Краснодарському краї - джерело

Зеленський закликав нарощувати співпрацю між громадами України та Європи

Дві ГЕС виведено з експлуатації - "Укргідроенерго"

Найближчими днями в Україні трохи потеплішає, місцями дощі, найближчої ночі очікуються поверхневі заморозки

Прем'єр-міністр Ірландії підтвердив свою участь у Саміті миру - Зеленський

Президентка Європарламенту прибула до Києва

Рада звільнила міністра агрополітики Сольського

Міністерка економічної співпраці та розвитку Німеччини прибула до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА