Виступ Alyona Alyona & Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024 входить до трійки за кількістю переглядів

Фото: Євробачення Україна

Виступ українського дуету виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria" у першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" посідає третє місце за кількістю переглядів на офіційному ютуб-каналі конкурсу.

У ніч із 7 на 8 травня у шведському місті Мальме відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", де 15 учасників змагалися за право представити свою країну у фіналі конкурсу.

За результатами глядацького голосування до фіналу пройшли: Україна (дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria"), Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

За трохи більше ніж добу по 2,8 млн переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2024" зібрали представниця Хорватії (Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim") та Ірландії (Bambie Thug - "Doomsday Blue"), а далі за кількістю переглядів іде виступ представниць України - Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria", який станом на сьогодні переглянули 2,3 млн осіб.

Крім того, понад 1 млн переглядів зібрав представник Фінляндії (Windows95man - "No Rules!"), а також представниця Польщі (Luna - "The Tower"), яка не пройшла до фіналу.

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року приймає шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня.