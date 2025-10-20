Інтерфакс-Україна
Події
03:16 20.10.2025

МВФ тисне на НБУ, пропонуючи девальвацію гривні - ЗМІ

2 хв читати

Міжнародний валютний фонд тисне на Національний банк України, щоб той девальвував національну валюту, повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназвані джерела, ознайомлені з обговоренням цього питання.

"За словами людей, знайомих з обговореннями, МВФ наголошує на перевагах девальвації гривні контрольованими темпами як кроку, який може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення бюджетних доходів, деномінованих у місцевій валюті", - описує ситуацію Bloomberg.

Однак, як повідомили агентству анонімні джерела, "посадовці Національного банку України опираються такому кроку, посилаючись на ризики інфляції та негативного впливу на суспільні настрої".

"Розбіжності в економічній політиці становлять потенційний ризик, оскільки Україна прагне отримати новий пакет позик від вашингтонського кредитора, враховуючи, що війна з Росією триває вже четвертий рік. Україна отримала більшу частину з 15,6 мільярда доларів за програмою МВФ, узгодженою у 2023 році, і зараз обидві сторони ведуть переговори щодо нового пакету, який може скласти 8 мільярдів доларів", - зазначають в публікації Bloomberg.

Переговори продовжилися під час щорічних зустрічей кредитора у Вашингтоні минулого тижня, закладаючи основу для переговорів на рівні персоналу наступного місяця. Директор-керівник Крісталіна Георгієва планує відвідати Київ, щоб висловити підтримку та зміцнити амбіції України щодо отримання додаткового фінансування.

"За словами джерел, представники центрального банку в Києві неохоче піддаються тиску МВФ, посилаючись на потенційну шкоду для економіки. Прогнозовані вигоди обмежені, оскільки бюджет України значною мірою залежить від прямої міжнародної допомоги, сказали вони, тоді як девальвація також може спровокувати інфляцію, яка може знищити фіскальну подушку", - пише Bloomberg, вказуючи також на можливі політичні наслідки, оскільки "громадськість чутлива до цінових коливань, спричинених фінансовими кризами, що передували війні з Росією".

НБУ й МВФ коментувати питання девальвації гривні агентству Bloomberg відмовилися.

НБУ призупинив режим плаваючого обмінного курсу на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, намагаючись запобігти різкому падінню гривні. Після того, як у 2023 році МВФ завершив розробку пакету допомоги, Нацбанк дозволив коливання у вузькому діапазоні. З того часу курс гривні відносно долара США знизився приблизно на 13%.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-17/ukraine-faces-imf-pressure-to-devalue-ahead-of-new-loan-talks

Теги: #мвф #гривня #девальвація #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 18.10.2025
Зараз 55% українського газовидобутку недоступне – глава НБУ

Зараз 55% українського газовидобутку недоступне – глава НБУ

10:11 18.10.2025
Банки у серпні профінансували проєкти з розбудови 116 МВт нової енергогенерації – НБУ

Банки у серпні профінансували проєкти з розбудови 116 МВт нової енергогенерації – НБУ

18:13 17.10.2025
МВФ в питанні використання заморожених активів РФ рекомендує шукати міцну правову основу

МВФ в питанні використання заморожених активів РФ рекомендує шукати міцну правову основу

17:46 15.10.2025
Свириденко обговорила з Георгієвою нову програму МВФ для України на 2026-2029 рр.

Свириденко обговорила з Георгієвою нову програму МВФ для України на 2026-2029 рр.

20:56 14.10.2025
Українська делегація на щорічному фінансовому тижні МВФ обговорює енергетику та розвиток співпраці зі США

Українська делегація на щорічному фінансовому тижні МВФ обговорює енергетику та розвиток співпраці зі США

18:58 14.10.2025
МВФ покращив очікування щодо зростання глобальної економіки на 0,2 в.п, до 3,2% у 2025 році

МВФ покращив очікування щодо зростання глобальної економіки на 0,2 в.п, до 3,2% у 2025 році

17:15 14.10.2025
НБУ оновив методику формування технічних резервів страховиків

НБУ оновив методику формування технічних резервів страховиків

16:02 11.10.2025
"Ліберті фінанс" заявляє про продовження роботи з обміну валют та готовність до співпраці з НБУ

"Ліберті фінанс" заявляє про продовження роботи з обміну валют та готовність до співпраці з НБУ

08:32 08.10.2025
Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

17:44 17.07.2025
Понад 83% бізнесу очікує на ослаблення гривні до долара впродовж наступних 12 місяців – опитування НБУ

Понад 83% бізнесу очікує на ослаблення гривні до долара впродовж наступних 12 місяців – опитування НБУ

ВАЖЛИВЕ

Росіяни атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, гірників евакуюють

Зеленський готовий взяти участь у перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті та говорив про це з президентом США

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, йде робота над деталями – Зеленський

Зеленський: Працюємо з партнерами у Європі, щоб збільшувати закупівлі американської далекобійної зброї та ППО

Зеленський доручив дипломатам провести зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом

ОСТАННЄ

Ніхто не повинен тиснути на Україну в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на Росію – Туск

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

Ніхто не повинен тиснути на Україну в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на Росію – Туск

Всіх шахтарів з ураженої атакою дронів шахти підняли на поверхню – ДТЕК

ЄС має намір надати країнам-членам додаткові повноваження для інспектування суден "тіньового флоту" РФ

РФ збільшила фінансування пропаганди в бюджеті 2026 року на 54 відсотки – Сибіга

Росіяни атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, гірників евакуюють

Росіяни вразили енергооб'єкт у Чернігівській області

Укренерго анонсує на 20 жовтня обмеження енергопостачання для промислових споживачів

"Томагавки" потрібні Україні для змішаного використання з дронами, як це робить РФ, – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА