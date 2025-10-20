МВФ тисне на НБУ, пропонуючи девальвацію гривні - ЗМІ

Міжнародний валютний фонд тисне на Національний банк України, щоб той девальвував національну валюту, повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназвані джерела, ознайомлені з обговоренням цього питання.

"За словами людей, знайомих з обговореннями, МВФ наголошує на перевагах девальвації гривні контрольованими темпами як кроку, який може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення бюджетних доходів, деномінованих у місцевій валюті", - описує ситуацію Bloomberg.

Однак, як повідомили агентству анонімні джерела, "посадовці Національного банку України опираються такому кроку, посилаючись на ризики інфляції та негативного впливу на суспільні настрої".

"Розбіжності в економічній політиці становлять потенційний ризик, оскільки Україна прагне отримати новий пакет позик від вашингтонського кредитора, враховуючи, що війна з Росією триває вже четвертий рік. Україна отримала більшу частину з 15,6 мільярда доларів за програмою МВФ, узгодженою у 2023 році, і зараз обидві сторони ведуть переговори щодо нового пакету, який може скласти 8 мільярдів доларів", - зазначають в публікації Bloomberg.

Переговори продовжилися під час щорічних зустрічей кредитора у Вашингтоні минулого тижня, закладаючи основу для переговорів на рівні персоналу наступного місяця. Директор-керівник Крісталіна Георгієва планує відвідати Київ, щоб висловити підтримку та зміцнити амбіції України щодо отримання додаткового фінансування.

"За словами джерел, представники центрального банку в Києві неохоче піддаються тиску МВФ, посилаючись на потенційну шкоду для економіки. Прогнозовані вигоди обмежені, оскільки бюджет України значною мірою залежить від прямої міжнародної допомоги, сказали вони, тоді як девальвація також може спровокувати інфляцію, яка може знищити фіскальну подушку", - пише Bloomberg, вказуючи також на можливі політичні наслідки, оскільки "громадськість чутлива до цінових коливань, спричинених фінансовими кризами, що передували війні з Росією".

НБУ й МВФ коментувати питання девальвації гривні агентству Bloomberg відмовилися.

НБУ призупинив режим плаваючого обмінного курсу на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, намагаючись запобігти різкому падінню гривні. Після того, як у 2023 році МВФ завершив розробку пакету допомоги, Нацбанк дозволив коливання у вузькому діапазоні. З того часу курс гривні відносно долара США знизився приблизно на 13%.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-17/ukraine-faces-imf-pressure-to-devalue-ahead-of-new-loan-talks