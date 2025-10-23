Інтерфакс-Україна
Економіка
16:14 23.10.2025

Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована – НБУ

1 хв читати
Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована – НБУ

Національний банк України (НБУ) оцінює жовтневе послаблення гривні на 1,5% як сезонне коливання та зазначає, що з початку року національна валюта загалом зміцнилася на 0,65%, а ситуація на валютному ринку залишається контрольованою.

"Зараз під дією сезонного чинника спостерігається незначна девальвація, яка з початку поточного місяця становить 1,5%, але з початку року революція гривні становить 0,65%... Ситуація на ринку контрольована", – сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу у четвер.

За його словами, протягом року динаміка курсу залишалася керованою: після короткочасної девальвації на початку року пропозиція валюти поступово зросла, що дозволило гривні перейти у стабільний боковий тренд.

Він наголосив, що Нацбанк і надалі дотримуватиметься політики керованої гнучкості курсу, яка сприяє досягненню цілі зниження інфляції до 5%.

"Коливання гривні узгоджуються із загальносвітовими тенденціями: послаблення долара США до євро впливає на динаміку гривні, і така взаємодія є природною для ринку", – зазначив перщий заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, дедалі більша частка зовнішньоторговельних розрахунків України відбувається у євро, що також впливає на структуру валютного ринку.

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня - 41,7550 грн/$1, протягом торгів у четвер на міжбанківському ринку гривня дешевшала до рівня 41,9325 грн/$1.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=5mVs73hFT3c

 

Теги: #гривня #послаблення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:16 20.10.2025
МВФ тисне на НБУ, пропонуючи девальвацію гривні - ЗМІ

МВФ тисне на НБУ, пропонуючи девальвацію гривні - ЗМІ

17:44 17.07.2025
Понад 83% бізнесу очікує на ослаблення гривні до долара впродовж наступних 12 місяців – опитування НБУ

Понад 83% бізнесу очікує на ослаблення гривні до долара впродовж наступних 12 місяців – опитування НБУ

13:11 07.04.2025
НБУ ініціює дискусію щодо майбутнього вигляду гривні

НБУ ініціює дискусію щодо майбутнього вигляду гривні

17:55 20.03.2025
В "Українському домі" відкривається виставка-експедиція "Гривня. Більше ніж гроші"

В "Українському домі" відкривається виставка-експедиція "Гривня. Більше ніж гроші"

16:21 20.02.2025
Офіційний курс гривні ослабився у четвер на 5 коп.

Офіційний курс гривні ослабився у четвер на 5 коп.

21:57 23.07.2024
"Укренерго" у вівторок увечері послабило обмеження в енергопостачанні

"Укренерго" у вівторок увечері послабило обмеження в енергопостачанні

20:49 03.05.2024
Нацбанк зняв обмеження щодо імпорту робіт і послуг та запровадив інші валютні послаблення

Нацбанк зняв обмеження щодо імпорту робіт і послуг та запровадив інші валютні послаблення

19:34 24.02.2024
Рада узаконила онлайн спілкування платників із податковою та вирішила ще кілька їхніх проблем

Рада узаконила онлайн спілкування платників із податковою та вирішила ще кілька їхніх проблем

14:54 14.12.2023
Голова Нацбанку пояснив невелике ослаблення гривні в останні дні сезонністю

Голова Нацбанку пояснив невелике ослаблення гривні в останні дні сезонністю

21:31 03.06.2023
Уряд послабив блокування податкових накладних

Уряд послабив блокування податкових накладних

ВАЖЛИВЕ

НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р. з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р.

НБУ очікувано вп’яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026

ОСТАННЄ

Уряд надав "Укрзалізниці" 8 млрд грн для безперебійної роботи в умовах воєнного стану

Всі відділення мережі Power Banking працюють у Чернігові, Києві, багато з них також працюють у регіонах - Пишний

Україна почала відбирати газ із ПСГ

McDonald’s планує відкрити 11 ресторанів в Україні у 2026р.

НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р. з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р.

НБУ очікувано вп’яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026

Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати "єВідновлення"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА