США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

Міністерство фінансів США у вівторок послабило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з президентським літаком президента Олександра Лукашенка, повідомляє Reuters.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів у вівторок офіційно скасувало санкції проти авіакомпанії "Белавіа" та літака цієї авіакомпанії, який, за попередніми даними відомства, використовувався високопосадовцями та членами родини Лукашенка. Воно також видало генеральну ліцензію, що дозволяє певні операції, пов'язані з використанням трьох раніше санкційних літаків Лукашенком або "Славкалієм", компанією, пов'язаною з його авторитарним урядом", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що літаки, на які поширюється ліцензія, – це Boeing 737, що належить уряду Білорусі та використовувався як президентський літак, та ще один літак, що входив до флоту президентських літаків, згідно з попередніми заявами Міністерства фінансів.

Третім був гелікоптер, що належав "Славкалію", який використовувався для перевезення Лукашенка між його заміською резиденцією та Мінськом, згідно з попередньою заявою Міністерства фінансів.

"Цей крок є останнім кроком у потеплінні відносин між Сполученими Штатами та Білоруссю після років зусиль США щодо ізоляції Мінська, які включали запровадження санкцій проти самого Лукашенка. У вересні Білорусь звільнила 52 ув'язнених після звернення президента США Дональда Трампа. Вона отримала обіцянку про послаблення санкцій для національної авіакомпанії Білорусі "Белавіа", що дозволить їй обслуговувати та купувати компоненти для своїх літаків", - наголошується в повідомленні.

Низка санкцій США проти Білорусі, запроваджених через президентські вибори 2020 року, які Вашингтон назвав сфальсифікованими, підтримку Мінськом Росії та інші питання, залишаються в силі, зокрема щодо Лукашенка та його родини.

Міністерство фінансів та Державний департамент не одразу відповіли на запити про коментарі.