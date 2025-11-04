Інтерфакс-Україна
Події
21:28 04.11.2025

США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

2 хв читати
США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

Міністерство фінансів США у вівторок послабило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з президентським літаком президента Олександра Лукашенка, повідомляє Reuters.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів у вівторок офіційно скасувало санкції проти авіакомпанії "Белавіа" та літака цієї авіакомпанії, який, за попередніми даними відомства, використовувався високопосадовцями та членами родини Лукашенка. Воно також видало генеральну ліцензію, що дозволяє певні операції, пов'язані з використанням трьох раніше санкційних літаків Лукашенком або "Славкалієм", компанією, пов'язаною з його авторитарним урядом", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що літаки, на які поширюється ліцензія, – це Boeing 737, що належить уряду Білорусі та використовувався як президентський літак, та ще один літак, що входив до флоту президентських літаків, згідно з попередніми заявами Міністерства фінансів.

Третім був гелікоптер, що належав "Славкалію", який використовувався для перевезення Лукашенка між його заміською резиденцією та Мінськом, згідно з попередньою заявою Міністерства фінансів.

"Цей крок є останнім кроком у потеплінні відносин між Сполученими Штатами та Білоруссю після років зусиль США щодо ізоляції Мінська, які включали запровадження санкцій проти самого Лукашенка. У вересні Білорусь звільнила 52 ув'язнених після звернення президента США Дональда Трампа. Вона отримала обіцянку про послаблення санкцій для національної авіакомпанії Білорусі "Белавіа", що дозволить їй обслуговувати та купувати компоненти для своїх літаків", - наголошується в повідомленні.

Низка санкцій США проти Білорусі, запроваджених через президентські вибори 2020 року, які Вашингтон назвав сфальсифікованими, підтримку Мінськом Росії та інші питання, залишаються в силі, зокрема щодо Лукашенка та його родини.

Міністерство фінансів та Державний департамент не одразу відповіли на запити про коментарі.

 

Теги: #білорусь #санкції #послаблення #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:09 04.11.2025
Шатдаун в США сягнув історичного рекорду з тривалості – посол

Шатдаун в США сягнув історичного рекорду з тривалості – посол

15:48 04.11.2025
США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування РФ – Зеленський

США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування РФ – Зеленський

08:13 04.11.2025
США запропонували Раді Безпеки ООН створити міжнародні сили безпеки у Газі

США запропонували Раді Безпеки ООН створити міжнародні сили безпеки у Газі

06:56 04.11.2025
Демократи та республіканці Палати представників США запропонували план для завершення "шатдауну"

Демократи та республіканці Палати представників США запропонували план для завершення "шатдауну"

21:05 31.10.2025
Трамп заявив, що поки не задовольнив прохання Орбана про виключення Угорщини з санкцій щодо поставок нафти РФ

Трамп заявив, що поки не задовольнив прохання Орбана про виключення Угорщини з санкцій щодо поставок нафти РФ

17:03 31.10.2025
Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб

Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб

13:59 31.10.2025
Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

23:43 29.10.2025
Білоруські провокації в повітряному просторі Литви є частиною гібридних атак РФ проти Європи - Сибіга

Білоруські провокації в повітряному просторі Литви є частиною гібридних атак РФ проти Європи - Сибіга

21:27 28.10.2025
Посол США в НАТО: Трамп запровадить нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Посол США в НАТО: Трамп запровадить нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

03:17 28.10.2025
Перспективи України після запровадження санкцій проти російської нафти покращуються - Стармер

Перспективи України після запровадження санкцій проти російської нафти покращуються - Стармер

ВАЖЛИВЕ

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

ОСТАННЄ

Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

Зеленський заслухав доповідь командира ДШВ щодо ситуації в районі Покровська

Підозрюваний до причетності в підриві "Північного потоку" українець Кузнецов оголосив голодування в італійській в’язниці

Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників

Орбан після виступу Зеленського в Брюсселі: Підтримка, яку Україна отримує від ЄС, включає угорські гроші

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

Ситуація на покровському напрямку лишається критичною, ворог продовжує накопичення в місті – DeepState

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

European Solidarity calls on Rada, Cabinet to discuss European Commission's report, take it into account

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА