В "Українському домі" відкривається виставка-експедиція "Гривня. Більше ніж гроші"

В Національному центрі "Український дім" через тиждень відкривається виставка-експедиція "Гривня. Більше ніж гроші", повідомила директорка Ольга Вієру.

"Вже за тиждень в "Українському домі" відкривається дуже важливий і дуже цікавий проєкт - виставка-експедиція "Гривня. Більше ніж гроші". Даний проєкт став результатом натхненної, тривалої і продуктивної співпраці двох національних інституцій – "Українського дому" та Національного банку України. Ми об’єднали зусилля наших команд, свої компетенції, досвід і знання задля того, щоб розказати про нашу гривню в усій її багатовимірній сутності, яка значно більше ніж гроші", - написала Вієру у Facebook.

За її словами, в експозиційному ряді гривня буде представлена разом з живописом, графікою та скульптурою, резонуючи з творчістю митців початку ХХ століття, роботами шістдесятників та сучасних митців.

"Ми хочемо розповісти про феномен гривні так, щоб було очевидно, що насправді гривня розповідає нам про нас самих", - підкреслила вона.