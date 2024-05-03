Економіка

20:49 03.05.2024

Нацбанк зняв обмеження щодо імпорту робіт і послуг та запровадив інші валютні послаблення

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Нацбанк зняв обмеження щодо імпорту робіт і послуг та запровадив інші валютні послаблення

Національний банк України заявляє про впровадження найбільшого пакету пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни з метою поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки, а також підтримки відновлення економіки та сприяння притоку нових інвестицій у країну.

"По-перше, скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг. По-друге, забезпечено можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди. По-третє, надано можливість переказувати кошти за кордон за лізингом/орендою", - ідеться в пресрелізі НБУ ввечері в п'ятницю.

"По-четверте, пом'якшуються обмеження в частині погашення "нових" зовнішніх кредитів. По-п'яте, надана можливість погашати проценти за "старими" зовнішніми кредитами. По-шосте, пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній", - додав регулятор.

Уточнюється, що ці та низку інших технічних змін внесено постановою правління НБУ від 3 травня 2024 року №56 до так званої військової постанови №18 від 24 лютого 2022 року. Переважна більшість положень документа набуває чинності з 4 травня 2024 року, і лише в частині репатріації нових дивідендів - з 13 травня 2024 року.

Теги: #валюта #нбу_оценка #послаблення

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