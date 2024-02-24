Економіка

19:34 24.02.2024

Рада узаконила онлайн спілкування платників із податковою та вирішила ще кілька їхніх проблем

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Рада узаконила онлайн спілкування платників із податковою та вирішила ще кілька їхніх проблем

Верховна Рада 23 лютого 269 голосами ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу (ПК) України щодо удосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства" (№9662), який відкриває платникам податків можливість взаємодії з Державною податковою службою в режимі відеоконференції.

"Замість того, щоб їхати на розгляд своєї скарги до Києва, платник зможе з будь-якого куточка України під'єднатися в режимі відеоконференції та бути активним учасником розгляду своєї скарги за використання засобів дистанційного зв'язку. Взяти участь у розгляді заперечень платника до акта перевірки також можна буде в режимі онлайн", - прокоментував рішення голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев.

За його словами, вже за три місяці платники податків отримають можливість долучатися в режимі відеоконференції до розгляду своїх скарг на рішення про відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань.

Гетманцев додав, що ухвалений закон також вирішує проблему платників податків, які помилково сплатили податки не на той рахунок.

"Йдеться про випадки, коли кошти надійшли до бюджету, але помилково були спрямовані за іншим бюджетним рахунком. Більше не потрібно через суд відстоювати свої права, бо відтепер у ПК України прямо передбачено, що такі обставини звільняють від штрафів та пені", - пояснив голова комітету.

Народна депутатка Ніна Южаніна (фракція "Європейська солідарність") додала, що закон містить ще кілька позитивних норм. Зокрема, допомога благодійних фондів для лікування військовослужбовців, які зазнали поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, або на користь членів родин таких військовослужбовців не обкладатиметься податком на доходи фізичних осіб.

За її словами, також внесено норму про обов'язкову пільгу або зменшення до нуля податків на землю і нерухомість у разі, коли проводилася обов'язкова евакуація населення.

Крім того, ухвалено компромісне рішення щодо можливості з певними обмеженнями не платити податок на землю, на якій розташоване постраждале або знищене майно.

Рада також відмовилася підтримати різко розкритиковану бізнес-асоціаціями поправку №161, якою запроваджували заборону на виробництво та обіг тютюнових виробів і алкогольних напоїв, маркованих акцизними марками попереднього зразка, з 1 червня і 1 вересня 2024 року відповідно. Автор поправки Гетманцев визнав критику бізнесу, і за підтвердження поправки, на якій наполягали Служба безпеки та Бюро економічної безпеки, проголосувало лише 95 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

 

 

 

 

 

Теги: #закон #податки #послаблення

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