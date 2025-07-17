Інтерфакс-Україна
Економіка
17:44 17.07.2025

Понад 83% бізнесу очікує на ослаблення гривні до долара впродовж наступних 12 місяців – опитування НБУ

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Понад 83% бізнесу очікує на ослаблення гривні до долара впродовж наступних 12 місяців – опитування НБУ
Фото: НБУ

Очікування ослаблення гривні до долара домінує серед українського бізнесу: 83,4% опитаних та лише 2,6% респондентів вірять у зміцнення національної валюти, свідчить опитування, проведене Національним банком України (НБУ).

Згідно з опитуванням НБУ, 83,4% підприємств очікують зниження курсу гривні до долара протягом наступних 12 місяців, 14% — не прогнозують змін, а лише 2,6% вірять у зміцнення національної валюти.

Найпесимістичнішими залишаються підприємства торгівлі (88,2%) і транспорту та зв’язку (86,7%). Серед середніх компаній цей показник склав 83,7%, малих – 83,4%, а великих – 83,1%.

Водночас середнє очікуване значення курсу покращилося: бізнес прогнозує 43,84 грн/1$ на рік уперед проти 44,23 грн/1$ у попередньому кварталі. Понад 64% респондентів очікують курс у межах 42,01-45,00 грн/1$.

Як повідомлялось, інвестиційна група ICU покращили прогноз обмінного курсу на кінець 2025 року до 42,6 грн/1$ проти раніше очікуваних 43,5 грн/1$, водночас на 2026 рік, за відчуттями аналітиків групи, він сягне рівня 44,9 грн/1$.

Згідно з бюджетною декларацією на 2026-2028 рр., яку затвердив уряд, передбачається девальвація гривні до долара до 44,8 грн/$1 на кінець 2026 року та 45,8 грн/$1 на кінець 2028 року.

Теги: #гривня #ослаблення #нбу

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