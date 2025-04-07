НБУ ініціює дискусію щодо майбутнього вигляду гривні

Національний банк України (НБУ) ініціював публічну дискусію щодо майбутнього дизайну гривні, залучивши до обговорення істориків, митців, нумізматів та громадськість.

"Ми точно не плануємо вже завтра змінювати дизайн банкнот, але прагнемо цієї дискусії, хочемо почути думки українців – як істориків, митців, експертів та просто громадян", - написав голова НБУ Андрій Пишний у колонці на "Історичної правді".

Він зазначив, що дизайн гривні, який був затверджений у 1992 році, хоч і зазнав технічних змін та посилення захисту, все ж зберіг концепцію: портрети визначних діячів на лицьовому боці та пов’язані з ними архітектурні пам’ятки — на зворотному.

Пишний підкреслив, що за три десятиліття Україна та її громадяни суттєво змінилися, і тепер потребують оновлених символів та змістів, адже зараз твориться нова сторінка історії.

"Чи має право нинішнє покоління України, яке переживає ці трагічні події, сказати своє слово, які символи вони хочуть бачити на наступній банкноті? Для мене це навіть не питання", - підкреслив голова НБУ.

Він наголосив, що справедливим буде здійснити пошук нових образів для банкнот, щоб передати образ України теперішнього часу.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року НБУ ініціював зміну назви розмінної монети з "копійок" на "шаги", але ця ідея поки не перейшла до практичної реалізації.