На Львівщині водій підірвав гранату під час спілкування з поліцейськими після зупинки за порушення ПДР

У Самбірському районі Львівської області 37-річний чоловік підірвав гранату під час спілкування з поліцейськими, які зупинили його за порушення правил дорожнього руху, повідомила пресслужба обласної Національної поліції.

Як зазначається, поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 зупинили автомобіль Alfa Romeo, водій якого порушив Правила дорожнього руху.

"Водій, 37-річний житель одного з сіл Самбірського району, під час спілкування з поліцейськими біля автівки, дістав гранату та підірвав її. Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні", - сказано в повідомленні.

Подія сталася в неділю близько 18:00 у місті Рудки Самбірського району.

Слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

Джерело: https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/pfbid0vyjkKu94nSDkF5eHYf1Uvy4EDgjN1J9PpqDZMoYT4xRxcAQriWUY6DEjzUAFSVVMl?locale=uk_UA