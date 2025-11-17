Інтерфакс-Україна
Події
01:28 17.11.2025

На Львівщині водій підірвав гранату під час спілкування з поліцейськими після зупинки за порушення ПДР

1 хв читати

У Самбірському районі Львівської області 37-річний чоловік підірвав гранату під час спілкування з поліцейськими, які зупинили його за порушення правил дорожнього руху, повідомила пресслужба обласної Національної поліції.

Як зазначається, поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 зупинили автомобіль Alfa Romeo, водій якого порушив Правила дорожнього руху.

"Водій, 37-річний житель одного з сіл Самбірського району, під час спілкування з поліцейськими біля автівки, дістав гранату та підірвав її. Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні", - сказано в повідомленні.

Подія сталася в неділю близько 18:00 у місті Рудки Самбірського району.

Слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

Джерело: https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/pfbid0vyjkKu94nSDkF5eHYf1Uvy4EDgjN1J9PpqDZMoYT4xRxcAQriWUY6DEjzUAFSVVMl?locale=uk_UA

Теги: #львівська #граната #пдр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 24.10.2025
У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

17:11 11.10.2025
Один із поранених внаслідок з'ясування стосунків із застосуванням гранати в Лозовій загинув, винуватця взято під варту

Один із поранених внаслідок з'ясування стосунків із застосуванням гранати в Лозовій загинув, винуватця взято під варту

23:35 21.09.2025
На Львівщині у Зимній Воді стався вибух: поліція встановлює обставини, пошкоджено будинки та авто

На Львівщині у Зимній Воді стався вибух: поліція встановлює обставини, пошкоджено будинки та авто

18:14 15.09.2025
Дві людини загинули у Києві і ще одна - в Одесі - через вибух гранати у квартирі

Дві людини загинули у Києві і ще одна - в Одесі - через вибух гранати у квартирі

01:30 09.09.2025
У дворі будинку в Хмельницькому чоловік підірвав гранату: поранено двох осіб

У дворі будинку в Хмельницькому чоловік підірвав гранату: поранено двох осіб

10:18 08.09.2025
Виробник металочерепиці інвестував EUR10 млн у будівництво заводу з рафінації олії на Львівщині

Виробник металочерепиці інвестував EUR10 млн у будівництво заводу з рафінації олії на Львівщині

04:40 21.08.2025
На Львівщині працює ППО – ОВА

На Львівщині працює ППО – ОВА

20:16 05.08.2025
У відпочинковому таборі на Львівщині від кишкової інфекції постраждали 32 людини

У відпочинковому таборі на Львівщині від кишкової інфекції постраждали 32 людини

06:17 02.08.2025
На Львівщині запрацював новий завод - Козицький

На Львівщині запрацював новий завод - Козицький

03:26 12.07.2025
Ворожі шахеди зафіксовані на межі Львівської та Тернопільської області – Козицький

Ворожі шахеди зафіксовані на межі Львівської та Тернопільської області – Козицький

ВАЖЛИВЕ

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

ОСТАННЄ

Угрупування ХАМАС буде роззброєне, а Газа демобілізована, заявив Нетаньягу

Сибіга поінформував главу МЗС Норвегії про атаки РФ на енергосистему та реакцію уряду на розслідування щодо "Енергоатому"

Сибіга: Путіна зупинять два фактори, але союзникам потрібен новий підхід для допомоги Україні

Балаклійська та Ізюмська громади Харківщини залишилися без світла

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 12 напрямках, майже 200 боєзіткнень за добу - Генштаб

Ворог втратив 117 особи на покровському напрямку - Генштаб

Частина Ізюмської громади Харківської області знеструмлена

Сили оборони зупинили спробу росіян прорватися до Новопавлівки

Сибіга: Збірна України з футболу продемонструвала справжню волю до перемоги

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА