17:11 11.10.2025

Один із поранених внаслідок з'ясування стосунків із застосуванням гранати в Лозовій загинув, винуватця взято під варту

Фото: https://hk.npu.gov.ua

Суд обрав запобіжний захід 48-річному чоловіку, який напередодні у Лозовій (Харківська обл.) вирішив розв’язати конфлікт, кинувши гранату в напрямку 39-річного чоловіка і 17-річного хлопця.

"Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, 10 жовтня о 16:45 в одному зі складських приміщень у Лозовій між чоловіками виник конфлікт. 48-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, дістав гранату, висмикнув чеку та кинув у напрямку 39-річного чоловіка та 17-річного хлопця. Боєприпас здетонував. Всі троє отримали поранення.

Старших чоловіків доставили до Лозівської лікарні, неповнолітнього до лікарні в Харкові. Під час надання медичної допомоги 39-річний постраждалий помер.

Слідчі повідомили 48-річному чоловіку про підозру за п.5 ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.2 ст. 15, п.1,5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Під час обшуку у нього вдома правоохоронці виявили та вилучили гранату та запал до неї. Вилучене направлене на експертне дослідження.

Підозрюваний перебуває у лікарні під конвоєм.

