23:35 21.09.2025

На Львівщині у Зимній Воді стався вибух: поліція встановлює обставини, пошкоджено будинки та авто

У селі Зимна Вода Львівського району близько 20:20 стався вибух, унаслідок якого ніхто не постраждав, пошкоджено вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі.

"Поліцейські встановлюють обставини вибуху у Зимній Воді. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджені вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі", - інформує пресслужба поліції Львівської області у Facebook.

На місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини, оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2.

"Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BLnqyqZqo/

Теги: #львівська #вибух #поліція

