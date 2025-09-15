Дві людини загинули у Києві і ще одна - в Одесі - через вибух гранати у квартирі

Фото: Нацполіція

(оновлена)

Вибух гранати стався в квартирі у Дніпровському районі Києва, загинули дві людини, ще одна постраждала, повідомила поліція Києва.

"Інформація про подію надійшла сьогодні близько 15:30. За попередніми даними, у приміщенні детонувала граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала", - йдеться у повідомленні поліції у телеграм-каналі у понеділок.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші служби.

Подібний випадок стався сьогодні і в Хаджибейському районі Одеси. Там унаслідок вибуху гранати загинув 52-річний чоловік, повідомляється на сайті Національної поліції в Одеській області.