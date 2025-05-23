Delta Food інвестувала 40 млн грн у лінію розливу олії в індустріальному парку під Тернополем

Компанія Delta Food (ТМ "Гуляй-поле") запустила нову лінію з розливу олії в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб" (с.Острів Тернопільська область) потужністю 6 тис. пляшок обʼємом 1 літр щогодини, повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Компанія, яка є учасником парку, інвестувала у проєкт 40 млн грн. В індустріальному парку підприємство створило 200 робочих місць.", - написав він у Facebook у п'ятницю.

За його словами, для видуву пляшок застосовано обладнання українського виробництва (Pet Technology, Чернігів).

Продукція підприємства відправлятиметься переважно на експорт.

"Delta Food, яка дотепер спеціалізувалась на виробництві соусів (ТМ "Гуляй-поле"), наразі 30% продукції експортує до країн ЄС та США", - зазначив Кисилевський.

Для запуску нової виробничої лінії Delta Food скористалась програмами державної політики "Зроблено в Україні", 40% проєкт профинансовано за рахунок програми доступних кредитів "5-7-9".

Підприємство також скористалось можливістю звільнення від ПДВ та мита при ввезенні обладнання на територію ІП.

"На осінь 2025 року Delta Food готує запуск нової лінії з виробництва соусів. Інвестиції у цей проєкт складуть понад 100 млн грн", - повідомив нардеп.

Він нагадав, що у 2022 році через широкомасштабне вторгнення росіян компанія Delta Food релокувала виробничі потужності з м.Гуляйполе (Запорізька обл.) і перевезла обладнання в ІП "Західноукраїнський промисловий хаб", але завод у Запоріжжі також продовжує працювати.

Компанія Delta Food, за інформацією на її сайті, є виробником майонезів, майонезних соусів, кетчупів, гірчиці та соняшникової олії. Виробляє Private label-продукцію для міжнародних, національних і локальних торговельних мереж.

З 2015 року компанія розвиває власний бренд – ТМ "Гуляй-поле", під яким випускаються майонези та майонезні соуси. За її даними ТМ займає 6% на рику майонезів України.

На сьогодні лінійка продукції розширилася за рахунок виробництва соняшникової олії та гірчиці.

Обсяг виробництва продукції компанії на сьогодні - до 25 тис тонн/рік.

За даними opendatabot, засноване у 2009 році ТОВ "ТД "Дельта" у 2024 році збільшила чистий доход на 6,3% порівняно з 2023 роком – до 998,9 млн грн, чистий прибуток скоротився у 2,8 раза – до 47,1 млн грн.

Кінцевим бенефіциаром компанії є підприємець Роман Міщенко.

ІП "Західноукраїнський промисловий Хаб", де заплановано створення понад 1 тис. робочих місць у сфері легкої, харчової та переробної промисловості, зареєстровано в листопаді 2022 року.