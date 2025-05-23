Інтерфакс-Україна
Інвестиції
16:27 23.05.2025

Delta Food інвестувала 40 млн грн у лінію розливу олії в індустріальному парку під Тернополем

2 хв читати
Delta Food інвестувала 40 млн грн у лінію розливу олії в індустріальному парку під Тернополем

Компанія Delta Food (ТМ "Гуляй-поле") запустила нову лінію з розливу олії в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб" (с.Острів Тернопільська область) потужністю 6 тис. пляшок обʼємом 1 літр щогодини, повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Компанія, яка є учасником парку, інвестувала у проєкт 40 млн грн. В індустріальному парку підприємство створило 200 робочих місць.", - написав він у Facebook у п'ятницю.

За його словами, для видуву пляшок застосовано обладнання українського виробництва (Pet Technology, Чернігів).

Продукція підприємства відправлятиметься переважно на експорт.

"Delta Food, яка дотепер спеціалізувалась на виробництві соусів (ТМ "Гуляй-поле"), наразі 30% продукції експортує до країн ЄС та США", - зазначив Кисилевський.

Для запуску нової виробничої лінії Delta Food скористалась програмами державної політики "Зроблено в Україні", 40% проєкт профинансовано за рахунок програми доступних кредитів "5-7-9".

Підприємство також скористалось можливістю звільнення від ПДВ та мита при ввезенні обладнання на територію ІП.

"На осінь 2025 року Delta Food готує запуск нової лінії з виробництва соусів. Інвестиції у цей проєкт складуть понад 100 млн грн", - повідомив нардеп.

Він нагадав, що у 2022 році через широкомасштабне вторгнення росіян компанія Delta Food релокувала виробничі потужності з м.Гуляйполе (Запорізька обл.) і перевезла обладнання в ІП "Західноукраїнський промисловий хаб", але завод у Запоріжжі також продовжує працювати.

Компанія Delta Food, за інформацією на її сайті, є виробником майонезів, майонезних соусів, кетчупів, гірчиці та соняшникової олії. Виробляє Private label-продукцію для міжнародних, національних і локальних торговельних мереж.

З 2015 року компанія розвиває власний бренд – ТМ "Гуляй-поле", під яким випускаються майонези та майонезні соуси. За її даними ТМ займає 6% на рику майонезів України.

На сьогодні лінійка продукції розширилася за рахунок виробництва соняшникової олії та гірчиці.

Обсяг виробництва продукції компанії на сьогодні - до 25 тис тонн/рік.

За даними opendatabot, засноване у 2009 році ТОВ "ТД "Дельта" у 2024 році збільшила чистий доход на 6,3% порівняно з 2023 роком – до 998,9 млн грн, чистий прибуток скоротився у 2,8 раза – до 47,1 млн грн.

Кінцевим бенефіциаром компанії є підприємець Роман Міщенко.

ІП "Західноукраїнський промисловий Хаб", де заплановано створення понад 1 тис. робочих місць у сфері легкої, харчової та переробної промисловості, зареєстровано в листопаді 2022 року.

Теги: #олія #тернопіль #інвестиції #delta_food

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 20.05.2025
Honda за шість років скоротить інвестиції в сегмент електромобілів більше ніж на $20 млрд

Honda за шість років скоротить інвестиції в сегмент електромобілів більше ніж на $20 млрд

15:30 14.05.2025
IFC може виділити Flyer One Ventures Fund V EUR5 млн на проєкти в Україні та CEE

IFC може виділити Flyer One Ventures Fund V EUR5 млн на проєкти в Україні та CEE

10:04 12.05.2025
"Vodafone Україна" інвестував в енергостійкість мережі 754 млн грн у 2024 р.

"Vodafone Україна" інвестував в енергостійкість мережі 754 млн грн у 2024 р.

18:10 07.05.2025
Фракція "Європейська солідарність" обговорила угоду щодо створення інвестиційного фонду Україна-США з дипломатами та експертами

Фракція "Європейська солідарність" обговорила угоду щодо створення інвестиційного фонду Україна-США з дипломатами та експертами

12:10 03.05.2025
Університет KSE має намір довести рівень інвестицій на студента до $10 тис. – Милованов

Університет KSE має намір довести рівень інвестицій на студента до $10 тис. – Милованов

11:20 03.05.2025
KSE інвестує $10 млн у переобладнання "Гольф Клубу" в Києві в кампус, як в топових університетах, – Милованов

KSE інвестує $10 млн у переобладнання "Гольф Клубу" в Києві в кампус, як в топових університетах, – Милованов

15:57 01.05.2025
Канадська Black Iron намагається залучити інвесторів до відбудови України

Канадська Black Iron намагається залучити інвесторів до відбудови України

03:52 01.05.2025
Угода Україна-США чітко сигналізує Росії відданість адміністрації Трампа мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна – Мінфін США

Угода Україна-США чітко сигналізує Росії відданість адміністрації Трампа мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна – Мінфін США

18:18 30.04.2025
Делеверидж українських компаній за три останні роки перевищив прямі іноземні інвестиції втричі - експерт

Делеверидж українських компаній за три останні роки перевищив прямі іноземні інвестиції втричі - експерт

14:41 30.04.2025
ЄК виділяє 910 млн євро на посилення оборонних можливостей ЄС

ЄК виділяє 910 млн євро на посилення оборонних можливостей ЄС

ВАЖЛИВЕ

Університет KSE має намір довести рівень інвестицій на студента до $10 тис. – Милованов

KSE інвестує $10 млн у переобладнання "Гольф Клубу" в Києві в кампус, як в топових університетах, – Милованов

Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський

Зеленський у Давосі обговорив із топменеджерами інвестиції в Україну

Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро

ОСТАННЄ

Європейські DFI та приватні інвестори з координацією ЄС долучаться до створення структурованого фонду в Україні

Соціальні інвестиції Американсько-Українським інвестфондом відновлення не передбачаються

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти за основу зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди з США

Україна надала США попередню інформацію щодо інвестпроєктів для Фонду відбудови, але перемовин ще не було, – Свириденко

Верховна Рада розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

Prada збільшив виручку на 13%

Єврокомісія інвестує EUR910 млн в Європейський оборонний фонд, до якого вперше будуть залучені українські оборонні підприємства

ДТЕК ВДЕ просить змінити документи за євробондами через плани побудови в Україні до 500 МВт систем зберігання енергії

МХП у 2024р інвестував $40,9 млн у купівлю 4 компаній в Україні, Хорватії, Саудівській Аравії та Британії

Корейська ITOXI Corp. підтвердила наміри інвестувати у заводи флоат-скла City One Development

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА