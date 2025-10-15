Монголія може залучити від ЄІБ до 1 млрд євро на розвиток "зеленої" енергетики

Уряд Монголії та EIB Global (підрозділ Європейського інвестиційного банку, ЄІБ) підписали меморандум про взаєморозуміння з метою прискорення переходу країни до "зеленої" енергетики та диверсифікації її енергетичного балансу, повідомляється на сайті ЄІБ.

"Диверсифікація нашого енергетичного балансу та забезпечення надійного і доступного електропостачання для домогосподарств і підприємств є національним пріоритетом. Партнерство з EIB Global і Європейським союзом, яке дасть змогу залучити до 1 мільярда євро, допоможе Монголії розкрити свій потенціал відновлюваних джерел енергії, підтримати розвиток приватного сектору, модернізувати енергосистеми і створити робочі місця в "зеленій" економіці", - наводяться у повідомленні слова віцепрем'єра Монголії Доржханда Тогміда.

За словами віцепрезидентки EIB Global Терези Червінської, Монголія має великий потенціал у сфері відновлюваної енергетики, що забезпечить стабільний розвиток країни і стійкість до зміни клімату. Співпраця в межах програми Global Gateway допоможе прискорити перехід країни до "зеленої" енергетики та зміцнити її енергетичну безпеку.

За даними банку, остаточний обсяг інвестицій залежатиме від портфеля проєктів, розроблених спільно Монголією та Європейським союзом.

Монголія співпрацює з ЄІБ з 2014 року і отримала загалом 144 млн євро у вигляді кредитів і грантів на проєкти у сфері "зеленої" енергетики.

Наразі в Монголії відзначають несприятливу екологічну обстановку на тлі високого внутрішнього споживання вугілля, попри те, що більшу частину ресурсу поставляють на експорт. У зв'язку з цим влада реалізує низку національних програм зі зниження викидів в атмосферу забруднювальних речовин і проєктів із розвитку відновлюваної енергетики - зокрема, будівництва вітряних генераторів і сонячних електростанцій.

До 2030 року влада Монголії поставила за мету збільшити частку поновлюваних джерел енергії в структурі енергетики країни до більш ніж 30%, а також скоротити споживання вугілля.