Економіка

11:27 05.03.2025

Попит на українську соняшникову олію в Європі може пожвавитися на тлі торгівельних воєн - аналітики

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Попит на українську соняшникову олію в Європі може пожвавитися на тлі торгівельних воєн - аналітики

Очікуване зростання цін на український соняшник опинилося під впливом нових торговельних обмежень США, обіцяне США введення додаткових мит на товари з Європи, Мексики, Канади та Китаю змінило баланс на світовому ринку рослинних олій, зокрема, соєвої та соняшникової, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений в рамках Всеукраїнської аграрної ради.

"Здавалося б, все складалося позитивно: сезонні фактори підтримували тенденцію до зростання. Однак новини про можливі мита на європейські товари перевернули ситуацію. Ціна на соєву олію різко впала за останні кілька днів, і це зачіпає і ринок соняшникової олії. Ми вже втратили приблизно $5-10 на тонні соняшникової олії за минулий тиждень. Сезонна модель все ще сигналізує про можливість зростання цін на соняшник у березні-квітні, але торговельні війни Трампа, швидше за все стримуватимуть цей ріст. Були очікування, що ринок вийде на рівень 29 000–29 500 грн/тонна. Тепер ця ймовірність знизилася. Зараз ціна на соняшник буде становити близько 28 000 грн/тонн, можливо, з короткочасними підйомами", – розповіли аналітики.

Експерти привернули увагу до ринку соняшника, який відчув нестабільність.

"Якщо соєва олія продовжить падіння, то й соняшникова може втратити ще $10 на тонні у найближчі дні. Це потягне за собою і соняшник, вже цього тижня може бути подальше зниження на 200-300 грн/тонна", – додали аналітики.

Попри негативні фактори, український соняшник може отримати певну вигоду від торговельної війни.

"Американська соєва олія може фактично зникнути з європейського ринку або скоротити свою присутність до мінімуму. Це означає, що Європа шукатиме альтернативу – можливо, в аргентинській соєвій олії, можливо, у пальмовій. Але частина попиту переключиться і на соняшникову олію", – резюмували в "Пуск".

Теги: #олія #попит #європа

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