Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян

Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян

Рух мостом через Дніпро в Кременчуці перекрито через ушкодження дорожного покриття, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут у телеграм-каналі.

"Цієї ночі відбулася чергова атака ворога. На Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. У Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Також у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Рух переправою тимчасово перекрито. У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - написав Когут у Телеграм.

 

