Пошкодження мосту в Херсоні ускладнило логістику — мешканців закликають евакуюватися в інші райони міста

Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел у Херсоні, місцевих жителів наполегливо закликають евакуюватися, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

"Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, наполегливо закликаю місцевих жителів евакуюватися", — наголосив він.

Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику, що тимчасово ускладнює завезення продовольства та іншої допомоги. Крім того, пошкоджено газогін, через що мікрорайон деякий час буде без газопостачання.

"Тож закликаю людей евакуюватися до інших районів Херсона. Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання", - пише Прокудін.

За його словами, військові контролюють ситуацію і негайно знищуватимуть будь-які спроби окупантів здійснити агресивні дії.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9713