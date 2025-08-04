Прокуратура просить суд визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту в Києві і стягнути 2 млрд грн з підрядника

Прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво Подільського мосту в Києві на понад 2 млрд гривень та стягнення цих грошей з підрядника, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з позовом про визнання недійсним одного з договорів на будівництво ділянки Подільського мосту через р.Дніпро, а саме ділянки від дамби Русанівських садів до бульвару Перова", - йдеться в повідомленні прокуратури міста в понеділок.

Згідно з повідомленням, у квітні 2017 року КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та приватне товариство уклали договір підряду на будівництво Подільського мостового переходу.

В прокуратурі наголошують, що протягом 8 останніх років строк виконання робіт неодноразово продовжувався, а ціна робіт збільшилась з 1,7 млрд гривень до 3,5 млрд гривень, тобто майже у двічі, що підтверджується 90 додатковими угодами до договору.

"Станом на липень 2025 року з бюджету міста Києва сплачено понад 2 млрд гривень. Водночас рішенням Антимонопольного комітету України визнано, що двоє учасників тендеру на проведення будівельних робіт (зокрема переможець тендеру) вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, спотворивши результати тендеру", - зазначається в повідомленні.

В прокуратурі пояснюють, що антимонопольний комітет України у своєму рішенні дійшов висновку, що ці учасники тендеру мають спільні інтереси та взаємозв’язки. Товариства протягом 2022-2023 років намагались оскаржити цей висновок в судах, однак суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні їхніх вимог.

Відтак Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду позов в інтересах держави про визнання недійсним договору підряду як такого, що суперечить інтересам держави й суспільства, та стягнення сплачених грошей з переможця тендеру.

Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

В повідомленні також уточнюється, що у суді вже перебуває аналогічна справа за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва про визнання недійсним договору підряду на будівництво Подільського мосту вартістю 8,4 млрд гривень.