Інтерфакс-Україна
Події
10:57 04.08.2025

Прокуратура просить суд визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту в Києві і стягнути 2 млрд грн з підрядника

2 хв читати
Прокуратура просить суд визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту в Києві і стягнути 2 млрд грн з підрядника

Прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво Подільського мосту в Києві на понад 2 млрд гривень та стягнення цих грошей з підрядника, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з позовом про визнання недійсним одного з договорів на будівництво ділянки Подільського мосту через р.Дніпро, а саме ділянки від дамби Русанівських садів до бульвару Перова", - йдеться в повідомленні прокуратури міста в понеділок.

Згідно з повідомленням, у квітні 2017 року КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та приватне товариство уклали договір підряду на будівництво Подільського мостового переходу.

В прокуратурі наголошують, що протягом 8 останніх років строк виконання робіт неодноразово продовжувався, а ціна робіт збільшилась з 1,7 млрд гривень до 3,5 млрд гривень, тобто майже у двічі, що підтверджується 90 додатковими угодами до договору.

"Станом на липень 2025 року з бюджету міста Києва сплачено понад 2 млрд гривень. Водночас рішенням Антимонопольного комітету України визнано, що двоє учасників тендеру на проведення будівельних робіт (зокрема переможець тендеру) вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, спотворивши результати тендеру", - зазначається в повідомленні.

В прокуратурі пояснюють, що антимонопольний комітет України у своєму рішенні дійшов висновку, що ці учасники тендеру мають спільні інтереси та взаємозв’язки. Товариства протягом 2022-2023 років намагались оскаржити цей висновок в судах, однак суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні їхніх вимог.

Відтак Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду позов в інтересах держави про визнання недійсним договору підряду як такого, що суперечить інтересам держави й суспільства, та стягнення сплачених грошей з переможця тендеру.

Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

В повідомленні також уточнюється, що у суді вже перебуває аналогічна справа за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва про визнання недійсним договору підряду на будівництво Подільського мосту вартістю 8,4 млрд гривень.

Теги: #подільський #прокуратура #міст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:28 02.08.2025
Пошкодження мосту в Херсоні ускладнило логістику — мешканців закликають евакуюватися в інші райони міста

Пошкодження мосту в Херсоні ускладнило логістику — мешканців закликають евакуюватися в інші райони міста

17:38 30.07.2025
Затримано шахрая, який за EUR25 тис. обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду в Офісі генпрокурора

Затримано шахрая, який за EUR25 тис. обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду в Офісі генпрокурора

10:15 30.07.2025
Прокуратура повідомила про підозру колишньому керівнику ТЦК, який допоміг екскерівнику КП "Київський метрополітен" виїхати за кордон

Прокуратура повідомила про підозру колишньому керівнику ТЦК, який допоміг екскерівнику КП "Київський метрополітен" виїхати за кордон

11:33 18.07.2025
Скеровано до суду справу депутата Вінницької облради, який призвався на службу і сидів вдома - прокуратура

Скеровано до суду справу депутата Вінницької облради, який призвався на службу і сидів вдома - прокуратура

18:42 13.07.2025
Київська міська прокуратура повідомила про ситуацію із наркодилером Чернецьким

Київська міська прокуратура повідомила про ситуацію із наркодилером Чернецьким

15:47 11.07.2025
Підземний склад зброї с термобаричними засобами і гранатометами виявлений у Харкові в гаражі

Підземний склад зброї с термобаричними засобами і гранатометами виявлений у Харкові в гаражі

10:13 12.04.2025
Як захистити себе та рідних: у НЦВТ "МІСТ" навчають бути готовим до війни

Як захистити себе та рідних: у НЦВТ "МІСТ" навчають бути готовим до війни

05:39 28.12.2024
У Київській області відновили зруйнований у 2022 році міст через р. Тетерів

У Київській області відновили зруйнований у 2022 році міст через р. Тетерів

17:32 01.12.2024
Подільський міст у Києві відкрився для легкового та пасажирського автотранспорту

Подільський міст у Києві відкрився для легкового та пасажирського автотранспорту

10:10 27.11.2024
Кличко: 1 грудня дозволять рух легкових авто й пасажирського транспорту Подільським мостовим переходом

Кличко: 1 грудня дозволять рух легкових авто й пасажирського транспорту Подільським мостовим переходом

ВАЖЛИВЕ

СБУ затримала "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони

Зросла кількість жертв ракетного обстрілу Краматорська 31 липня

Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України

Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

ОСТАННЄ

Перший у світі батальйон безпілотних наземних комплексів сформували в полку К-2

Вступники отримають рекомендації на зарахування до вишів до 6 серпня

Американська компанія Axon готова до обміну експертизою з Україною у сфері протидії БпЛА

Бережна запросила Японію долучитися до Альянсу культурної стійкості та Українського фонду культурної спадщини

Наукова спільнота закликає скликати пленум Верховного суду для узгодження трактувань щодо розгляду скарг на плагіат у дисертаціях

Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

Україна запровадила санкції проти керівництва провідних російських музеїв

Мінветеранів розповіло про мобільні застосунки для психологічної допомоги ветеранам

Росія планує використовувати Донецький аеропорт для запуску "шахедів" – ISW

Українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА