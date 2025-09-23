Інтерфакс-Україна
16:59 23.09.2025

Військові розвідники підірвали міст на Бєлгородщині, що використовувався окупаційними силами

1 хв читати
Військові розвідники підірвали міст на Бєлгородщині, що використовувався окупаційними силами

Військові розвідники знищили міст в одному з районів Бєлгородської області РФ, який російська окупаційна армія використовувала для логістики, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України

"Міст в районі населеного пункту старосєльцево на бєлгородщині, який російська окупаційна армія використовувала для логістики, злетів у повітря", - йдеться у повідомленні ГУР, який пресслужба доповнила записом радіоперехоплення з описом місцевим мешканцем масштабу подій.

Теги: #міноборони #білгородська_область #знищення #міст

