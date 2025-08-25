Інтерфакс-Україна
Події
10:36 25.08.2025

Україна і Литва домовилися спільно виготовляти оборонну продукцію

1 хв читати
Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема зі створення далекобійних безпілотників", - написав він в телеграм-каналі у понеділок.

Шмигаль повідомив, що відповідний лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції у Литві та Україні він підписав разом із міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне у Києві.

"Обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки Листу про наміри. Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями", - зазначив міністр.

Він подякував литовській колезі за візит і продуктивну взаємодію.

"Важливо, що Литва продовжить спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року. Це сильний сигнал довготривалої підтримки наших воїнів. Зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості", - написав Шмигаль.

Теги: #україна #литва #оборонка

