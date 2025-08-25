Україна і Литва домовилися спільно виготовляти оборонну продукцію

Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема зі створення далекобійних безпілотників", - написав він в телеграм-каналі у понеділок.

Шмигаль повідомив, що відповідний лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції у Литві та Україні він підписав разом із міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне у Києві.

"Обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки Листу про наміри. Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями", - зазначив міністр.

Він подякував литовській колезі за візит і продуктивну взаємодію.

"Важливо, що Литва продовжить спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року. Це сильний сигнал довготривалої підтримки наших воїнів. Зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості", - написав Шмигаль.