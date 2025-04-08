Інтерфакс-Україна

Події

20:54 08.04.2025

Другий Бельгійсько-український семінар оборонних індустрій відбувся у Києві

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У Києві у вівторок пройшов Другий Бельгійсько-український семінар оборонних індустрій DFNC2: Belgium Edition, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Він зазначив, що "мав честь відкрити захід разом із високим гостем, начальником Генштабу Бельгії Фредеріком Вансіною".

Участь взяли представники 10 провідних оборонних компаній Бельгії та понад 35 підприємств українського ОПК.

"Бельгія для нас - потужний стратегічний партнер. Ми зацікавлені в поглибленні партнерства, зокрема, у сфері виробництва й обслуговування засобів для захисту неба, бойових модулів для наземних систем озброєння, виготовлення боєприпасів. Для того, щоб ці напрямки співпраці перетворились у предметні домовленості, разом з партнерами провели DFNC2: Belgium Edition. Це майданчик для налагодження й поглиблення співпраці", - написав Сметанін у телеграм-каналі.

"Радий, що деякі домовленості вже закріплені на папері. На полях заходу відбулось підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо формування партнерства для спільної розробки та виробництва бойових модулів для потреб Сил безпеки та оборони України", - зазначив український міністр.

 

Теги: #бельгія #співпраця #оборонка

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