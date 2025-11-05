Естонія планує виділити EUR3 млн на закупівлю та підтримку Starlink для України

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром на полях JEF подякував за пропозицію виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink.

Як повідомив Шмигаль у соцмережі Х, також міністри обговорили зміцнення протиповітряної оборони, виробництво дронів та створення спільних оборонних підприємств.

"Цінуємо участь Естонії в PURL. Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК", - зазначив Шмигаль.

Також міністри говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio.

"Вдячний за пропозицію Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink. Продовжуємо наполягати на конфіскації заморожених російських активів — агресор має заплатити. Дякую Естонії за рішучу підтримку українців у цій війні". - наголосив Шмигаль.