Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії оборонну підтримку України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.

"Обговорили багато важливих питань: далекобійність, виробництво дронів та оборонну підтримку України загалом", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Також сторони обговорили співпрацю між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF), посилення тиску на Росію та дипломатичну роботу.

Окрім того, Зеленський і Цахкна обговорили пріоритети під час головування Естонії в Нордично-Балтійській вісімки в 2026 році.

Зеленський подякував Естонії за підтримку.

За повідомленням пресслужби президента, Маргус Цахкна запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку з боку Естонії.

"Ми робимо все, що можемо, адже маємо спільного поганого сусіда. Ви прийняли на себе основний удар, але це також і наш сусід. Ми ніколи не визнаємо жодних змін у територіальній цілісності, досягнутих силою, бо це наш принцип", – наголосив він.

Під час зустрічі обговорили способи посилення тиску на Росію. Обговорили пропозиції Естонії щодо тарифів, а також підготовку 20-го пакета санкцій Євросоюзу.

Зеленський і Цахкна говорили й про пріоритети під час головування Естонії в Нордично-Балтійській вісімці (NB8) наступного року. Естонія планує зосередити свою увагу на питаннях підтримки України. Це оборонна допомога, вступ до Євросоюзу, відновлення, безпекова співпраця та використання заморожених російських активів. Глава держави наголосив: важливо, що минулого тижня Євросоюз дав політичну підтримку щодо максимального використання цих коштів на захист від російської агресії.

Крім того, під час зустрічі йшлося про дипломатичну роботу. Президент поінформував про контакти зі США та іншими партнерами.

Зеленський відзначив Цахкну орденом "За заслуги" ІІ ступеня та подякував за вагому підтримку України.