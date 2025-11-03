Інтерфакс-Україна
Події
17:42 03.11.2025

Сибіга про прапор ЧВК "Вагнер" на кордоні з Естонією: Цей прапор символізує варварство та воєнні злочини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи появу прапора ЧВК "Вагнер" на російському катері берегової охорони на кордоні з Естонією, заявив, що цей прапор символізує варварство, воєнні злочини та хаос.

"Цей прапор символізує варварство, воєнні злочини та хаос. Його поява на кордонах ЄС і НАТО чітко показує: за ними немає цивілізації. Тому дуже важливо підтримати Україну, яка протистоїть російському беззаконню", – зазначив Сибіга у дописі, оприлюдненому в соцмережі Х у понеділок.

У неділю в МЗС Естонії оприлюднили допис, до якого додавались фотографії та відео російського катера берегової охорони на кордоні із Естонією, що йшов під прапором ЧВК "Вагнер" (при цьому жодного з російських прапорів на ньому піднято не було).

"Вагнер знову рухається на Москву, чи цього разу починає з Санкт-Петербурга? Важко сказати. З нашого боку виглядає так, ніби вони вже анексували російських прикордонників. Хто знає… МЗС Росії?" – зазначили у МЗС Естонії у дописі у соцмережі Х.

