Глава МЗС Естонії: Китай має вплив, щоб зупинити агресію РФ та сприяти поверненню українських дітей

Китай має реальний вплив для припинення агресії РФ проти України та повернення депортованих українських дітей, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Провів відкриту та відверту розмову з міністром закордонних справ (Китаю – ІФ-У) Ван І щодо відносин між країнами, глобальної безпеки та війни Росії проти України. Я наголосив, що мир має бути справедливим та тривалим, і що Китай має реальний вплив, щоб допомогти припинити агресію та повернути депортованих українських дітей", - написав глава МЗС в соцмережі Х.

За його словами, це був його перший за 10 років візит в Китай.

Цахкна також зустрівся з послами Європейського Союза, США та України та дипломатами ЄС, Франції та Швеції, щоб обговорити права людини та уникнення санкцій.

"Завершилося зустріччю з послами 12 країн у нашому посольстві в Пекіні", - зазначив він.