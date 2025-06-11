Інтерфакс-Україна
Події
20:35 11.06.2025

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

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Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 червня, провів зустрічі з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом та премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

На зустрічі з Міцотакісом глава держави подякував Греції за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа та послідовну підтримку українського народу, повідомляє пресслужба президента.

"Володимир Зеленський поінформував про перебіг переговорного процесу щодо досягнення справедливого й сталого миру та поділився баченням того, який тиск на Росію може змусити її закінчити війну. Зокрема, детальну увагу під час зустрічі приділили потребам України для захисту людей від російських обстрілів – посиленню протиповітряної оборони", - вказується у повідомленні.

Крім того, Зеленський та Міцотакіс обговорили відбудову України, зокрема Одеси й області. Україна та Греція також зацікавлені у відновленні та розвитку портової інфраструктури. За словами глави держави, ці питання увійдуть до адженди міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

У ході зустрічі з Пленковичем президент подякував за готовність Хорватії і далі підтримувати ураїнських воїнів, особливо артилерією та снарядами.

"Окрема вдячність за допомогу в реабілітації наших воїнів, а також за оздоровлення українських дітей. Перша міжнародна конференція з питань підтримки українських ветеранів, яку в жовтні проведе Хорватія, – це, безперечно, важливий крок допомоги захисникам та захисницям", - наголосив президент, коментуючи зустріч у телеграм-каналі.

Основною темою розмови, зазначив він, став шлях до миру.

"Єдина адекватна відповідь на затягування війни, яку ми бачимо, – це справедливий тиск і санкції", - резюмував Зеленський.

Джерела: https://president.gov.ua/news/oboronna-pidtrimka-ta-vidbudova-ukrayini-volodimir-zelenskij-98373

https://t.me/V_Zelenskiy_official/14634

Теги: #премєри #хорватія #зустріч #греція

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