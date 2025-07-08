Прем'єри України та Румунії обговорили виклики у сфері безпеки, санкції проти РФ та розвиток транспортної інфраструктури

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок обговорив з румунським колегою Іліє Боложаном поточні виклики у сфері безпеки, спричинені військовими діями Росії проти України, санкції проти РФ та розвиток транспортної інфраструктури, повідомляє сайт урядового порталу.

Як зазначається, окремою темою розмови стало питання санкцій, подальшого тиску на Росію та використання її заморожених активів для відшкодування завданих збитків.

Також сторони приділили увагу розвитку транспортної і прикордонної інфраструктури. Зокрема, Шмигаль привітав відкриття пункту пропуску "Дяківці-Раковець" для великих пасажирських автобусів.

"Україна зацікавлена в розвитку сучасних транспортних маршрутів, а також у розбудові прикордонної інфраструктури", - підкреслив український прем’єр.

Глава українського уряду запропонував колезі провести друге спільне засідання урядів України та Румунії та висловив сподівання на тісну особисту взаємодію з прем’єр-міністром Іліє Боложаном для подальшого поглиблення українсько-румунського стратегічного партнерства.

Також Шмигаль подякував Румунії за її активну підтримку України, зокрема за виокремлення у програмі нового румунського уряду розділу щодо посилення співпраці двох держав. Шмигаль також відзначив практичну допомогу в посиленні обороноздатності України.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/vyklyky-u-sferi-bezpeky-posylennia-sanktsii-proty-rf-ta-rozvytok-transportnoi-infrastruktury-obhovoryly-hlavy-uriadiv-ukrainy-ta-rumunii