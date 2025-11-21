Інтерфакс-Україна
22:00 21.11.2025

Сибіга поінформував главу МЗС Норвегії про переговори Зеленського з партнерами щодо припинення вогню

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував норвезького колегу Еспена Барт Ейде про розмову президента Володимира Зеленського з американськими та європейськими партнерами щодо припинення вогню на сході України.

"Під час нашої розмови я подякував @EspenBarthEide за видатне лідерство Норвегії у підтримці України. Я поінформував його про останні контакти президента Зеленського з американською стороною та нашими партнерами в Європі", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга підкреслив, що Україна цінує зусилля США щодо припинення кровопролиття та готова працювати якомога швидше та цілеспрямованіше для досягнення справедливого миру. А також, що Європа повинна відігравати важливу роль у мирних зусиллях.

"Я ціную підтвердження Еспеном того, що Україна може розраховувати на постійну, надійну та сильну підтримку з боку наших норвезьких друзів та інших європейських союзників. Ми цінуємо це", - зазначив глава українського МЗС.

 

