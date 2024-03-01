Національний антарктичний науковий центр розпочав участь у дослідницькому проєкті Polarin

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) розпочав участь у дослідницькому проєкті Polarin програми Європейського Союзу "Горизонт Європа", повідомляє Міністерство освіти й науки.

"Сьогодні, 1 березня 2024 року, офіційно стартував проєкт Polarin програми ЄС "Горизонт Європа", у якому бере участь Національний антарктичний науковий центр та ще 49 організацій з усього світу. Це установи, що забезпечують полярні дослідження, з ЄС, Чилі, Канади, США, Великої Британії та інших країн. Координує проєкт Інститут Альфреда Вегенера, Німеччина", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначається, що Polarin передбачає об'єднання 64 дослідницьких інфраструктур в Арктиці й Антарктиці та надання вільного доступу до них (і безпосереднього, і віддаленого) всім учасникам.

"У такий спосіб планують підтримати міждисциплінарні дослідження обох полярних регіонів для вирішення глобальних проблем, зокрема кліматичних. Адже саме ці регіони особливо важливі для клімату всієї Землі та першими реагують на зміни", - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що створена мережа охоплює всі суміжні сфери досліджень - від морських і наземних до атмосферних, і міститиме в собі дослідницькі станції, судна, обсерваторії, репозитарії та бази даних.

Від України в проєкті представлені дві інфраструктури: антарктична станція "Академік Вернадський" і криголам "Ноосфера".

"Це дозволить нам залучити додаткові міжнародні кошти в антарктичну програму, а українським вченим – використовувати полярні об’єкти інших країн та брати участь у важливих наукових ініціативах", - наводить слова директора НАНЦ Євгена Дикого пресслужба.

Україна приєднається до Polarin у 2024-2025 роках, а загалом він розрахований на п'ять років. Бюджет проєкту - 14,6 млн євро, з яких понад півмільйона євро передбачено для України.