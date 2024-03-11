Полярники станції "Академік Вернадський" уперше задокументували спостереження фінвалу - НАНЦ

Біологи 28 Української антарктичної експедиції вперше задокументували спостереження фінвала, одного з найбільших китів у світі, повідомляють на сторінці Національного антарктичного наукового центру України у Facebook у суботу.

"Зустріч сталася 6 березня в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів (саме до цієї групи належить о. Галіндез, де розташований "Вернадський"). Хоча спостереження тривало лічені хвилини, але нашим полярникам вдалося попрацювати з твариною. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко встиг сфотографувати велетня, а також узяти зразки шкіри та жиру від нього", - йдеться в повідомленні.

Фінвал - другий за величиною вид китів на планеті. Його довжина може сягати 26 метрів, а вага - 75 тонн. Зустріч із цим китом відбулася вперше за всі роки українських досліджень Антарктики, вказується в повідомленні.

Подальші лабораторні дослідження допоможуть з'ясувати стать кита, більше дізнатися про його стан і краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці.

Під час китобійного промислу в минулому столітті фінвали були практично винищені у водах поблизу Антарктиди. Однак останніми роками їхня популяція інтенсивно відновлюється, і вони повертаються туди, де раніше жили. Зараз ці кити регулярно зустрічаються на півночі Антарктичного півострова і в протоці Дрейка.