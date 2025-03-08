Події

17:52 08.03.2025

В Антарктику вирушила ювілейна 30-та УАЕ

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Учасники 30-тої Української антарктичної експедиції (УАЕ) вирушили 8 березня 2025 року з Києва на станцію «Академік Вернадський».

Автобусом вони дістануться Польщі, а звідти літаками — Південної Америки. Потім на борту нашого криголама «Ноосфера» вирушать до Антарктики через найбурхливішу в світі протоку Дрейка, повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

На «Вернадському» 30-та УАЕ має замінити попередню річну експедицію та пропрацювати до квітня 2026-го.

«Символічно, що команда починає свій шлях в Міжнародний день боротьби за права жінок, адже в 30-й УАЕ, як і в попередній 29-й, рекордна кількість жінок — четверо. Ба більше, ця експедиція — ювілейна, і наступного року відзначатиме на станції 30-ліття її передачі Україні від Великої Британії. Пишаємося, що попри всі складнощі та повномасштабну війну продовжуємо брати участь у світовій науці», - зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

У 30-й УАЕ - 13 учасників та учасниць: 8 вчених, лікарка, кухарка, сисадмін, системний механік та дизеліст-електрик (поіменний склад ми публікували раніше).

Вони проводитимуть геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також підтримуватимуть інфраструктуру станції.

Очолив команду досвідчений полярник, метеоролог Олександр Полудень. Він їде зимувати в Антарктику вшосте.

В НАНЦ чекатимуть приїзду додому учасників та учасниць 29-ї експедиції.

Теги: #експедиція #антарктика

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