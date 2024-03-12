На станцію "Академік Вернадський" вирушила 29-та українська антарктична експедиція, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

"На станцію "Академік Вернадський" вирушила 29 УАЕ. Її від'їзд відбувся сьогодні, 11 березня 2024 року, з Києва", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця команда має змінити на станції зимівників із 28-ї УАЕ, які відпрацювали там майже рік. У МОН зазначили, що на нову експедицію чекає тривалий шлях: автобусом - до Польщі, літаками - до Чилі, а з порту Пунта-Аренас криголамом "Ноосфера" - до Антарктики.

"Це вже третя ротація зимівників, яку ми проводимо за час повномасштабної війни. Знаходити професіоналів для річних експедицій дедалі складніше, адже чимало полярників або ідеальних кандидатів - на фронті. Уже є кілька випадків, коли під час відбору потенційні зимівники ставали військовослужбовцями. Але за всіх складнощів ми не можемо зупинити антарктичну програму. Не маємо такого права ні перед минулими поколіннями, які вклали дуже багато сил і коштів, щоб Україна стала антарктичною державою, ні перед теперішнім, для якого Антарктика - це вікно у світ глобальної науки, тим паче перед майбутніми, адже наша присутність на крижаному континенті має надзвичайні перспективи", - зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

У Міністерстві повідомили, що у складі 29-ї експедиції - 14 учасників та учасниць, які були відібрані на відкритому конкурсі. Серед них 9 науковців (по 3 біологи, метеорологи та геофізики) та 5 представників команди життєзабезпечення (лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик).

Крім того, вперше за останні 27 років в експедиції працюватимуть 4 жінки (раніше стільки полярниць було лише в другій УАЕ 1997-1998 років). Примітно, що одна з учасниць, геофізикиня Анна Соіна, вирушила вже на другу свою зимівлю (раніше вона була в 25-й УАЕ 2020-2021).

У першу для них експедицію їдуть біологиня Тетяна Баглай, метеорологиня Валентина Гарбарчук, лікарка Іванна Котурбаш.

У команді десять новачків. Ними керуватиме один із досвідчених полярників України, геофізик Юрій Отруба. Для нього це буде восьма зимівля.

У МОН також поінформували, що протягом року 29-та експедиція виконуватиме дослідження за трьома основними напрямами - біологія, геофізика, метеорологія, а також забезпечуватиме роботу станції "Академік Вернадський".