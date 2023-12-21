На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" модернізують унікальну геомагнітну обсерваторію - НАНЦ

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" модернізують обладнання геомагнітної обсерваторії "Аргентинські острови" (АІА), повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Вимоги до геомагнітних обсерваторій постійно підвищуються, що потребує регулярного оновлення обладнання для отримання високоякісних, високодискретних та оперативних даних. Тому одним із завдань нинішньої сезонної експедиції на "Вернадському" є модернізація нашої обсерваторії. Науковець-геофізик Юрій Сумарук займатиметься: встановленням нової магнітоваріаційної станції та забезпеченням безперервної передачі даних із неї; встановленням нового промислового комп'ютера для безперебійної реєстрації даних із протонного магнітометра GSM-90; оновленням каналів передачі даних тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що після модернізації геомагнітна обсерваторія "Аргентинські острови" буде єдиною в Антарктиці, що передаватиме надточні односекундні дані геомагнітних спостережень нового формату відповідно до вимог INTERMAGNET. Загалом же у 2022-2023 роках дані такого типу передавали не більше як 11 обсерваторій INTERMAGNET, тобто до 10%.

Як уточнили в НАНЦ, загалом Україна має п’ять геомагнітних обсерваторій - біля Києва, Львова, Одеси та в Антарктиці. В антарктичній обсерваторії науковці розпочали спостереження за змінами магнітного поля 1954 року: ще коли станція називалася "Фарадей" і належала Британії. Після її передачі Україні 1996 року такі спостереження продовжилися.

"Тож нині наша обсерваторія має найдовші ряди геомагнітних даних в Антарктиці. Це є надзвичайно цінним для науковців усієї планети, адже дає змогу відслідковувати зміни в магнітному полі протягом різних періодів," - зазначили в НАНЦ.

У 2004 році АІА стала повноправним членом мережі найкращих обсерваторій світу INTERMAGNET. Нині ця мережа об'єднує 106 геомагнітних обсерваторій із 43 країн світу. Усі вони відповідають певним стандартам: мають цифрову реєстрацію, можливість надсилати дані до геомагнітних інформаційних центрів протягом 72 годин, виконують певні умови під час спостереження та обробки даних.

"Пишаємося постійним розвитком нашої обсерваторії та бажаємо нашим вченим виконати всі заплановані роботи та чекатимемо на новини про оновлення", - підсумували в центрі.