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15:09 05.05.2023

До України повернулася антарктична експедиція, відправлена на станцію "Академік Вернадський" невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ

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До України повернулася антарктична експедиція, відправлена на станцію "Академік Вернадський" невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ

27 українська антарктична експедиція повернулася додому: зимувальники прибули з Варшави до Києва у п'ятницю, 5 травня, повідомляють на сторінці Національного антарктичного наукового центру у фейсбуці.

"Їхній шлях з Антарктики в Україну тривав майже місяць. На нашому науково-дослідному судні "Ноосфера" команда вирушила зі станції "Академік Вернадський" до Південно-Африканської Республіки 7 квітня. У порт Кейптауна судно прибуло 29 квітня, і вже звідти літаками та наземним транспортом 27 УАЕ дісталася Києва", - йдеться в повідомленні.

Протягом року експедиція проводила на "Вернадському" дослідження і спостереження за трьома основними напрямами: геофізика, біологія, метеорологія, а також забезпечувала роботу станції.

Разом із зимівниками до України повернулися учасники сезонної експедиції, які працювали впродовж антарктичного літа. Це, зокрема, команда технічних фахівців, які виконували термінові роботи з модернізації станції.

За словами директора Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євгена Дикого, це була перша експедиція, відправлена на станцію "Академік Вернадський" після повномасштабного вторгнення РФ. Деяким її учасникам довелося залишити Харків, Київську область та інші регіони, де тоді вже тривали бойові дії.

"В умовах великої війни, на жаль, полярники повертаються не публічно, в розтрощений російською ракетою і до кінця поки що не відновлений офіс НАНЦ. Але ми переконані, що зовсім скоро знову настане той час, коли всі разом зустрічатимемо їх в рідному "Борисполі", а "Ноосферу" - в порту Одеси", - зазначив Дикий.

Наразі на станції "Академік Вернадський" розпочала роботу 28 українська антарктична експедиція, яка виконуватиме свою антарктичну місію найближчий рік.

 

Теги: #академік_вернадський #експедиція

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