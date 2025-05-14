Інтерфакс-Україна
Події
13:28 14.05.2025

Україна послідовно і системно зберігає історичну пам'ять про катастрофу Голокосту – МЗС

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Україна послідовно і системно зберігає історичну пам'ять про катастрофу Голокосту – МЗС

Україна знову зазнає геноцидальної російської агресії, тому важливо зберігати історичну пам'ять про катастрофи минулого, йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України з нагоди Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

"Сьогодні, коли Україна знову зазнає геноцидальної російської агресії, а російські злочинці вчиняють на українській землі звірства, небачені в Європі з часів Другоі світової війни, ми особливо чутливо ставимося до злочинів минулого, потреби дослідження, збереження та просування памʼяті, заснованої на історичних фактах. Вшановуючи подвиги Праведників народів світу, ми утверджуємо непорушність принципів людяності та справедливості, які є основою мирного співіснування народів і запорукою світу, в якому не має бути місця нетерпимості та насильству", — зазначено в коментарі.

В МЗС вказують, що Інститут пам'яті та Меморіальний комплекс Голокосту "Яд Вашем" присвоїв почесні звання "Праведник народів світу" вже 2 707 українцям, і ця цифра продовжує зростати разом із виявленням нових історій. "Ми пишаємося тим, що наша держава посідає четверте місце у світі за кількістю Праведників", - зазначають у МЗС.

"Вшановуючи подвиг героїчних українців, які виявили мужність та людяність під час найстрашніших випробувань, ми схиляємо голови у пам'ять про багатомільйонні жертви Шоа в Україні та в усьому світі. Україна послідовно і системно зберігає історичну пам'ять про катастрофу Голокосту. Наша держава стала першою з тих, які колись входили до складу СРСР, що включила тему "Голокост" як обов'язкову для вивчення в усіх школах, відповідно до рекомендацій Ради Європи ", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС відзначили, що архівні установи України роблять вагомий внесок у справу документування злочинів нацистів… За роки співробітництва українська сторона передала Меморіальному комплексу "Яд Вашем" понад 240,5 тисяч копій архівних документів, підписала меморандуми про співпрацю із Меморіальним музеєм Голокосту США, національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр" та іншими організаціями.

"Вшановуючи подвиги Праведників народів світу, ми утверджуємо непорушність принципів людяності та справедливості, які є основою мирного співіснування народів і запорукою світу, в якому не має бути місця нетерпимості та насильству", - акцентували у МЗС.

Теги: #голокост #память #праведники_народів_світу

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