Інтерфакс-Україна
Події
12:36 04.06.2025

Під час агресії Росія вбила щонайменше 631 українську дитину, світ не може забути чи пробачити такі злочини - Сибіга

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Під час агресії Росія вбила щонайменше 631 українську дитину, світ не може забути чи пробачити такі злочини - Сибіга
Фото: https://mfa.gov.ua/

Під час агресії проти України Росія вбила щонайменше 631 українську дитину та поранила ще 1971 дитину, світова спільнота не може забути чи пробачити такі злочини, наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Має бути справедливість для невинних молодих життів, обірваних злочинною агресією Росії. Ця трагічна дата нагадує нам, чому цю війну потрібно якомога швидше припинити. І чому Росію потрібно змусити припинити вбивства та розпочати справжні мирні зусилля", - написав він у соцмережі Х.

Міністр закликав всіх партнерів чинити додатковий тиск на Кремль, включаючи нові жорсткі санкції, оскільки Москва наразі продовжує відкидати повне припинення вогню та гальмувати мирний процес.

4 червня в Україні День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Теги: #війна #діти #память

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