Події

13:18 27.01.2024

МЗС України в День пам'яті жертв Голокосту закликало міжнародну спільноту приєднатися до вшанування пам'яті жертв тоталітарних режимів

2 хв читати
МЗС України в День пам'яті жертв Голокосту закликало міжнародну спільноту приєднатися до вшанування пам'яті жертв тоталітарних режимів

Міністерство закордонних справ України в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту наголосило, що для України цей день сповнений особливого трагізму, оскільки щонайменше півтора мільйона людей - четверта частина всіх закатованих нацистами євреїв Європи - були знищені саме на українській землі.

"Наші народи об'єднує біль трагедій Голодомору та Голокосту. Ми маємо пам'ятати та ретельно досліджувати трагічні сторінки нашої спільної історії, захищати історичну правду та справедливість. Починаючи з 2012 року, Україна щорічно вшановує Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту", - зазначається в коментарі МЗС України.

Окрім того, 14 травня 2021 року Україна вперше офіційно відзначила День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Спеціальна комісія єврейського меморіального музею "Яд Вашем" встановила близько 2700 імен таких українських героїв, присвоївши їм почесні звання "Праведник народів світу". Україна - на четвертому місці у світі за кількістю Праведників народів світу - після Польщі, Нідерландів і Франції.

"Збереження історичної пам'яті є важливою складовою гуманітарної політики. Ми несемо відповідальність перед усіма минулими та майбутніми поколіннями за відновлення історичної справедливості. Це особливо важливо для того, щоб зберегти і передати наступникам пам'ять про трагедію Голокосту, оскільки тих, хто пережив її, з кожним роком стає дедалі менше", - наголосили в міністерстві.

Окремо в міністерстві нагадали, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило під загрозу збереження пам'яті про жертв Бабиного Яру, куди влучила одна з російських ракет. Унаслідок вторгнення РФ зазнали руйнувань й інші пам'ятні знаки та меморіали загиблим євреям, а також єврейські кладовища по всій Україні. Жертвами РФ стали й українці, які пережили Голокост і нацистську окупацію, але загинули під час повномасштабної війни РФ проти України.

"Сьогодні ми увічнюємо пам'ять жертв нацизму та рашизму, зокрема Ванди Об'єдкової, яка вижила в окупованому нацистами Маріуполі, але загинула за 80 років - 4 квітня 2022 року, - коли вулиці й будинки міста знищувала російська артилерія та авіація. Ми вшановуємо пам'ять українця Бориса Романченка, який був в'язнем концтаборів нацистської Німеччини, а згодом був убитий у віці 96 років у власній харківській квартирі, до якої 18 березня 2022 року росіяни поцілили смертоносною зброєю", - зазначили в МЗС.

"Закликаємо міжнародну спільноту долучитися до вшанування пам'яті безневинних жертв тоталітарних нацистського, комуністичного та кремлівського режимів, сприяти відновленню історичної правди та притягненню винних у злочинах до відповідальності", - закликали в міністерстві.

Теги: #голокост #мзс_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 27.01.2024
Зеленський у день пам'яті про жертв Голокосту: навіть за найтемніших обставин слід вірити і допомагати світлу перемогти

Зеленський у день пам'яті про жертв Голокосту: навіть за найтемніших обставин слід вірити і допомагати світлу перемогти

13:55 13.01.2024
Кулеба закликає країни G7 і ЄС вжити рішучих заходів щодо перекриття поставок до РФ товарів, що містять військові компоненти

Кулеба закликає країни G7 і ЄС вжити рішучих заходів щодо перекриття поставок до РФ товарів, що містять військові компоненти

12:56 09.12.2023
Україна закликала засудити намір РФ провести президентські вибори на тимчасово захоплених територіях і не відправляти спостерігачів - МЗС

Україна закликала засудити намір РФ провести президентські вибори на тимчасово захоплених територіях і не відправляти спостерігачів - МЗС

09:21 09.10.2023
МЗС: Дипломати вивезли з м. Сдерот пораненого українського хлопчика, перевіряється інформація щодо можливої загибелі ще трьох українців

МЗС: Дипломати вивезли з м. Сдерот пораненого українського хлопчика, перевіряється інформація щодо можливої загибелі ще трьох українців

12:27 07.10.2023
МЗС України засудило терористичні атаки на Ізраїль

МЗС України засудило терористичні атаки на Ізраїль

14:32 29.09.2023
МЗС України у відповідь на заяву Орбана: Україна не змінювала свою територію в межах міжнародно визнаних кордонів

МЗС України у відповідь на заяву Орбана: Україна не змінювала свою територію в межах міжнародно визнаних кордонів

11:50 28.09.2023
Рада міністрів ЄС із закордонних справ пройде в Києві, тому що Україна особлива - Дмитро Кулеба

Рада міністрів ЄС із закордонних справ пройде в Києві, тому що Україна особлива - Дмитро Кулеба

17:20 20.09.2023
Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення питання із зерном

Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення питання із зерном

16:23 14.09.2023
У МЗС України назвали п'ять основних причин, чому Єврокомісія не повинна продовжувати заборони на імпорт української агропродукції

У МЗС України назвали п'ять основних причин, чому Єврокомісія не повинна продовжувати заборони на імпорт української агропродукції

15:54 31.08.2023
У МЗС України уважно стежать за розвитком подій у Габоні

У МЗС України уважно стежать за розвитком подій у Габоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДРГ розстріляла двох людей у Хотинській громаді Сумської області - ОВА

Втрати окупантів становили 770 осіб за добу

Росія атакувала Україну чотирма БПЛА та "Іскандером" - Повітряні сили

Окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на сіверському та бахмутському напрямках - Сирський

Підготовка до передачі Україні Данією літаків F-16 іде за планом - Кулеба

ОСТАННЄ

Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції - Міноборони

Кулеба: Є чітке розуміння, як досягти максимального результату українсько-литовської співпраці у виробництві дронів

Окупанти на Таврійському напрямку проводять по 50 бойових зіткнень щодня - Тарнавський

У ДТП у Польщі постраждали 20 українців, уточнили в МЗС

У найближчі дві доби в Україні майже без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

Прокуратура повернула з приватної власності колишнього топпосадовця 65 га земель лісфонду в Черкаській області

Українські прикордонники не пропустили футбольну команду за кордон через відсутність необхідних документів

Росіяни обстріляли Херсонську область, пошкоджено газову та електромережу - ОВА

ДРГ розстріляла двох людей у Хотинській громаді Сумської області - ОВА

РФ не готова відмовитися від своїх вимог щодо України та НАТО без рішучої поразки - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА