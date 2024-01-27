МЗС України в День пам'яті жертв Голокосту закликало міжнародну спільноту приєднатися до вшанування пам'яті жертв тоталітарних режимів

Міністерство закордонних справ України в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту наголосило, що для України цей день сповнений особливого трагізму, оскільки щонайменше півтора мільйона людей - четверта частина всіх закатованих нацистами євреїв Європи - були знищені саме на українській землі.

"Наші народи об'єднує біль трагедій Голодомору та Голокосту. Ми маємо пам'ятати та ретельно досліджувати трагічні сторінки нашої спільної історії, захищати історичну правду та справедливість. Починаючи з 2012 року, Україна щорічно вшановує Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту", - зазначається в коментарі МЗС України.

Окрім того, 14 травня 2021 року Україна вперше офіційно відзначила День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Спеціальна комісія єврейського меморіального музею "Яд Вашем" встановила близько 2700 імен таких українських героїв, присвоївши їм почесні звання "Праведник народів світу". Україна - на четвертому місці у світі за кількістю Праведників народів світу - після Польщі, Нідерландів і Франції.

"Збереження історичної пам'яті є важливою складовою гуманітарної політики. Ми несемо відповідальність перед усіма минулими та майбутніми поколіннями за відновлення історичної справедливості. Це особливо важливо для того, щоб зберегти і передати наступникам пам'ять про трагедію Голокосту, оскільки тих, хто пережив її, з кожним роком стає дедалі менше", - наголосили в міністерстві.

Окремо в міністерстві нагадали, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило під загрозу збереження пам'яті про жертв Бабиного Яру, куди влучила одна з російських ракет. Унаслідок вторгнення РФ зазнали руйнувань й інші пам'ятні знаки та меморіали загиблим євреям, а також єврейські кладовища по всій Україні. Жертвами РФ стали й українці, які пережили Голокост і нацистську окупацію, але загинули під час повномасштабної війни РФ проти України.

"Сьогодні ми увічнюємо пам'ять жертв нацизму та рашизму, зокрема Ванди Об'єдкової, яка вижила в окупованому нацистами Маріуполі, але загинула за 80 років - 4 квітня 2022 року, - коли вулиці й будинки міста знищувала російська артилерія та авіація. Ми вшановуємо пам'ять українця Бориса Романченка, який був в'язнем концтаборів нацистської Німеччини, а згодом був убитий у віці 96 років у власній харківській квартирі, до якої 18 березня 2022 року росіяни поцілили смертоносною зброєю", - зазначили в МЗС.

"Закликаємо міжнародну спільноту долучитися до вшанування пам'яті безневинних жертв тоталітарних нацистського, комуністичного та кремлівського режимів, сприяти відновленню історичної правди та притягненню винних у злочинах до відповідальності", - закликали в міністерстві.