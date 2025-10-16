МЗС України рішуче засуджує нову хвилю репресій російських окупантів проти кримськотатарського народу

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує чергову хвилю репресій російських окупаційних структур проти кримськотатарського народу.

За повідомленням українського зовнішньополітичного відомства, зранку 15 жовтня співробітники російських окупаційних силових органів провели масові обшуки у домівках кримських татар у кількох районах окупованого Криму.

"Серед затриманих – Есма Німетулаєва, дружина політв’язня Ремзі Німетулаєва і мати пʼяти дітей, Насіба Саїдова, студентка педагогічного коледжу та вихователька дитячого садка, а також Ельвіра Алієва та Февзіє Османова. Пропагандистські медіа поширюють вигадані звинувачення про "жіночу ячейку, що пропагувала ідеї світового халіфату", намагаючись виправдати репресії і зобразити мирних жінок – матерів, виховательок і студенток – "терористками", - повідомляється у телеграм-каналі МЗС у четвер.

В міністерстві наголошують, що такі дії є частиною системного наступу Москви на кримськотатарський народ.

"Ці переслідування грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Четвертої Женевської конвенції, та основоположні права людини. Вони вкотре демонструють злочинну сутність російського окупаційного режиму, який вдається до тортур, сфабрикованих звинувачень та терору проти цивільних людей", - зазначили в дипломатичному відомстві.

В МЗС закликали міжнародну спільноту, правозахисні організації та медіа приділити особливу увагу цим подіям, вимагати негайного звільнення Есми Німетулаєвої, Насіби Саїдової, Ельвіри Алієвої та Февзіє Османової, а також усіх незаконно утримуваних громадян України.