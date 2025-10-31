Інтерфакс-Україна
10:09 31.10.2025

МЗС рекомендує громадянам України в Танзанії зберігати підвищену пильність у зв'язку із загостренням безпекової ситуації

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які перебувають у Танзанії, у зв'язку із протестними акціями у містах Дар-ес-Салам, Аруші, Мбеї, Моші та загальним загостренням безпекової ситуації зберігати підвищену пильність, проявляти обережність і дотримуватися усіх рекомендацій місцевих органів влади.

"Громадянам України радимо уникати місць масового скупчення людей, особливо районів, де відбуваються або можуть відбуватися протестні дії. У разі відсутності нагальної потреби рекомендуємо обмежити пересування містом, залишатися у безпечних місцях проживання та не брати участі у будь-яких масових заходах", - повідомляє пресслужба МЗС у Телеграмі у п'ятницю.

МЗС просить неухильно дотримуватися вимог поліції Танзанії та інших державних органів, що стосуються забезпечення громадського порядку, та не перешкоджати їхній роботі.

МЗС України продовжує уважно відстежувати розвиток ситуації в Танзанії та перебуває у постійному контакті із закордонними дипломатичними установами України, які взаємодіють із місцевими компетентними органами для забезпечення безпеки громадян України.

Громадянам, які потрапили у надзвичайну ситуацію, або чиєму життю чи здоров’ю існує загроза, рекомендовано невідкладно звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України.

Теги: #танзанія #протести #мзс_україни

