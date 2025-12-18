Глава ОВА просить одеситів зберігати витримку

У четвер в Одесі зафіксовані випадки перекриття доріг мешканцями будинків, у яких тривалий час відсутнє електропостачання, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Розумію емоції людей. Коли світла немає кілька днів поспіль - це складно і виснажливо. Внаслідок ворожих атак енергетика Одещини зазнала масштабних пошкоджень. Відновлювальні роботи ускладнені повторними обстрілами та постійними повітряними тривогами. Але енергетики працюють цілодобово та роблять усе можливе, щоб світло повернулося в кожен дім у найкоротші терміни. Всі проблемні адреси в роботі, відновлення триває. Прошу одеситів зберігати витримку", - написав він у Телеграмі.

Кіпер повідомив, що поки роботи продовжуються, в місті працюють пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити гаджети та отримати базову допомогу. Адреси опубліковані на офіційному сайті міста.