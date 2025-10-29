В МЗС готуються до нових міжнародних заходів щодо відновлення України

В Міністерстві закордонних справ (МЗС) відбулася нарада щодо підготовки до міжнародних заходів з відновлення України, зокрема до міжнародної виставки та конференції Rebuild Ukraine, яка проходитиме в листопаді в Польщі та Конференції з питань відновлення України – URC 2026, яка, за попередніми домовленостями, також відбудеться у Польщі.

Як повідомила пресслужба МЗС у телеграм-каналі у середу, у нараді взяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

За даними пресслужби, співрозмовники обговорили підсумки та результати Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC 2025), що відбулася цього року в Римі. Захід став ключовим міжнародним форумом, який об’єднав партнерів України – уряди, міжнародні фінансові інституції та бізнес - навколо конкретних проєктів з відновлення нашої держави.

"Також під час зустрічі узгодили подальші кроки з підготовки до міжнародної виставки та конференції Rebuild Ukraine, яка проходитиме в листопаді в Польщі. Цей захід стане ще однією можливістю для представлення українських проєктів з відбудови, пошуку нових партнерів, інвестицій та технологій", - йдеться у повідомленні МЗС.

Окрему увагу учасники приділили плануванню наступної Конференції з питань відновлення України – URC 2026, яка, за попередніми домовленостями, відбудеться в Польщі. "Ця конференція покликана стати головним міжнародним майданчиком, спрямованим на подальшу відбудову України, мобілізацію партнерської підтримки та запуск нових інфраструктурних, інвестиційних і технологічних проєктів", - зазначено у дописі.