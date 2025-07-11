МЗС України з нагоди дня пам'яті геноциду в Сребрениці: Винні у злочинах мають бути покарані, бо непокаране зло завжди повертається

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву з нагоди Міжнародного дня пам'яті геноциду в Сребрениці, в якій, зокрема, зазначило, що "не може бути місця безкарності коли йдеться про воєнні злочини, злочини проти людяності та акти геноциду".

"Резолюцією ГА ООН від 24 травня 2024 року 11 липня визначене Міжнародним днем роздумів та пам’яті про геноцид 1995 року в Сребрениці. Ці жахливі події 30-річної давнини ніколи не згаснуть у пам’яті міжнародної спільноти та всіх, хто цінує людське життя… Зазнавши страхітливих звірств у ході російської агресії проти нашої держави, ми твердо переконані, що не може бути місця безкарності коли йдеться про воєнні злочини, злочини проти людяності та акти геноциду. Справедливість та правда мають критично важливе значення для відновлення сталого миру. Винні у злочинах мають бути покарані, бо непокаране зло завжди повертається", - йдеться у заяві МЗС.

В зовнішньополітичному відомстві наголосили, що для України історія того часу має особливе значення.

"Влітку 1995 року українські військовослужбовці 240-го окремого спецбатальйону, які брали участь в операції з підтримання миру ООН, провели успішну операцію в анклаві Жепа та врятували тисячі цивільних людей. Вже тоді Збройні Сили України надавали пріоритетне значення порятунку людських життів", - зазначили в МЗС.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-z-nagodi-mizhnarodnogo-dnya-pamyati-genocidu-v-srebrenici