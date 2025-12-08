Міжнародний суд ООН прийняв зустрічний позов Росії проти України у справі про геноцид

Міжнародний суд ООН визнав прийнятним зустрічний позов Росії проти України у справі про можливе порушення Конвенції про заборону геноциду, і зобовʼязав сторони подати свої аргументи, повідомила пресслужба Суду у понеділок.

"Постановою від 5 грудня 2025 року Міжнародний суд визнав, що зустрічні позови, подані Російською Федерацією у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду (Україна проти Російської Федерації), є прийнятними як такі і становлять частину поточного провадження", - йдеться у повідомленні суду.

Повідомляється, що Суд відхилив клопотання України відхилити позов, встановивши, що він підпадає під його юрисдикцію і "має безпосередній зв'язок з предметом позову іншої сторони", тобто України.

Україна має подати відповідь на позов до 7 грудня 2026 року, а Росія матиме час до 7 грудня 2027 року відповісти на аргументи України.

Як повідомлялося, 2 лютого 2024 року Міжнародний суд ООН оголосив проміжне рішення за позовом України проти Росії за конвенцією про геноцид. У цьому позові Україна звинуватила Москву у спотворенні поняття геноциду і зловживання ним для того, щоб виправдати повномасштабне вторгнення.

Суд відхилив 5 із 6 заперечень, поданих Росією, але й відмовився розглядати українські позовні вимоги щодо незаконності визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" та початку війни на основі неправдивих звинувачень у геноциді, бо ті, на думку Суду, не стосуються Конвенції про геноцид.

На розгляд по суті переходить лише твердження України про те, що Росія безпідставно звинуватила Україну у неіснуючому геноциді, що безпосередньо може порушувати Конвенцію про геноцид.