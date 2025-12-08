Інтерфакс-Україна
Події
19:39 08.12.2025

Міжнародний суд ООН прийняв зустрічний позов Росії проти України у справі про геноцид

2 хв читати
Міжнародний суд ООН прийняв зустрічний позов Росії проти України у справі про геноцид

Міжнародний суд ООН визнав прийнятним зустрічний позов Росії проти України у справі про можливе порушення Конвенції про заборону геноциду, і зобовʼязав сторони подати свої аргументи, повідомила пресслужба Суду у понеділок.

"Постановою від 5 грудня 2025 року Міжнародний суд визнав, що зустрічні позови, подані Російською Федерацією у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду (Україна проти Російської Федерації), є прийнятними як такі і становлять частину поточного провадження", - йдеться у повідомленні суду.

Повідомляється, що Суд відхилив клопотання України відхилити позов, встановивши, що він підпадає під його юрисдикцію і "має безпосередній зв'язок з предметом позову іншої сторони", тобто України.

Україна має подати відповідь на позов до 7 грудня 2026 року, а Росія матиме час до 7 грудня 2027 року відповісти на аргументи України.

Як повідомлялося, 2 лютого 2024 року Міжнародний суд ООН оголосив проміжне рішення за позовом України проти Росії за конвенцією про геноцид. У цьому позові Україна звинуватила Москву у спотворенні поняття геноциду і зловживання ним для того, щоб виправдати повномасштабне вторгнення.

Суд відхилив 5 із 6 заперечень, поданих Росією, але й відмовився розглядати українські позовні вимоги щодо незаконності визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" та початку війни на основі неправдивих звинувачень у геноциді, бо ті, на думку Суду, не стосуються Конвенції про геноцид.

На розгляд по суті переходить лише твердження України про те, що Росія безпідставно звинуватила Україну у неіснуючому геноциді, що безпосередньо може порушувати Конвенцію про геноцид.

 

Теги: #геноцид #суд #оон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:00 05.12.2025
Суд за заявою інвестиційної компанії "Скай-Девелопмент" відкрив провадження у справі про банкрутство АТ "Київмедпрепарат"

Суд за заявою інвестиційної компанії "Скай-Девелопмент" відкрив провадження у справі про банкрутство АТ "Київмедпрепарат"

17:59 04.12.2025
Польський суд видав європейські ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці – ЗМІ

Польський суд видав європейські ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці – ЗМІ

23:19 03.12.2025
Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

18:55 03.12.2025
КС суд визнав неконституційним надання прокурору можливості представляти інтереси держави в суді через неналежний захист цих інтересів владою

КС суд визнав неконституційним надання прокурору можливості представляти інтереси держави в суді через неналежний захист цих інтересів владою

16:20 03.12.2025
Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

12:26 03.12.2025
Суд в Азербайджані засудив колишнього "вагнеровця" до реального терміну за участь у війні проти України

Суд в Азербайджані засудив колишнього "вагнеровця" до реального терміну за участь у війні проти України

19:32 27.11.2025
Уряд України та ООН підписали чотирирічну рамкову програму співробітництва в сфері сталого розвитку - Качка

Уряд України та ООН підписали чотирирічну рамкову програму співробітництва в сфері сталого розвитку - Качка

18:39 25.11.2025
ООН: у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025р. була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024р.

ООН: у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025р. була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024р.

01:54 21.11.2025
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність працювати над планом миру, але з принциповою позицією щодо територій

В Радбезі ООН Україна заявила про готовність працювати над планом миру, але з принциповою позицією щодо територій

23:28 11.07.2025
МЗС України з нагоди дня пам'яті геноциду в Сребрениці: Винні у злочинах мають бути покарані, бо непокаране зло завжди повертається

МЗС України з нагоди дня пам'яті геноциду в Сребрениці: Винні у злочинах мають бути покарані, бо непокаране зло завжди повертається

ВАЖЛИВЕ

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

Зеленський підтвердив розгляд на посаду голови ОП Федорова та Шмигаля, але є питання заміни їх на поточних посадах

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

ОСТАННЄ

НКРЕКП розраховує на незалежну оцінку своєї роботи з боку Секретаріату Енергоспівтовариства

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

У Харкові локалізовано пожежу в складській будівлі, до гасіння залучено пожежний потяг

Зеленський підтвердив розгляд на посаду голови ОП Федорова та Шмигаля, але є питання заміни їх на поточних посадах

Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

Стубб: На переговорах, найскладніші питання займають найбільше часу

Заява фон дер Ляєн по завершенню зустрічі Коаліції охочих: Ми будемо діяти, об’єднані у підтримці України та у захисті Європи

Щонайменше 4 людини зазнали поранень через обстріл Краматорська, серед постраждалих — двоє дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА