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11:54 27.01.2024

Зеленський у день пам'яті про жертв Голокосту: навіть за найтемніших обставин слід вірити і допомагати світлу перемогти

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Зеленський у день пам'яті про жертв Голокосту: навіть за найтемніших обставин слід вірити і допомагати світлу перемогти

Президент України Володимир Зеленський у день пам'яті про жертв Голокосту наголошує, що цей злочин ніколи не буде забутий і що "навіть за найтемніших обставин варто вірити та допомагати світлу перемогти".

"Сьогодні світ вшановує пам'ять мільйонів жертв Голокосту. Злочин нацистів, якому ніколи не буде забуття. Рукотворної катастрофи, що забрала життя мільйонів невинних людей. Шість мільйонів євреїв було вбито... Кожне нове покоління має знати правду про Голокост. Це дуже важливо для того, щоб людське життя залишалося найвищою цінністю для всіх народів світу", - йдеться у зверненні Зеленського в телеграм-каналі.

Він зазначив, що також важливо пам'ятати про подвиг тих, хто тоді не знав, чи програє зло, але "беріг у своїй душі добро і рятував життя інших".

"На жаль, ми не знаємо всіх таких історій порятунку, багато імен Праведників і рятівників залишилися невідомими. Але кожне ім'я, яке відоме, має бути збережене навіки. Щоб людство завжди пам'ятало, що навіть за найтемніших обставин слід вірити і допомагати світлу перемогти. Вічна пам'ять усім жертвам Голокосту!" - підсумував Зеленський.

Теги: #память #голокост

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