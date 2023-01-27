Зеленський із дипломатами взяв участь у вшануванні пам'яті жертв Голокосту в Києві

Президент України Володимир Зеленський разом із представниками дипломатичного корпусу взяв участь у вшануванні пам'яті мільйонів жертв Голокосту в Києві, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Президент встановив лампадку біля меморіального знака "Менора" на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Він наголосив, що кожен, хто цінує життя, має проявляти рішучість, коли потрібно рятувати тих, кого прагне знищити ненависть.

"Сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову – ненависті; ніколи знову – байдужості. Що більше народів світу подолають байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті", – сказав Зеленський.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, представники дипломатичного корпусу європейських країн, США та Канади. Президент подякував дипломатам за участь у вшануванні пам'яті жертв Голокосту.