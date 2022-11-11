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12:40 11.11.2022

Затримка із завершенням будівництва майже 70% новобудов може становити більше ніж рік

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Затримка із завершенням будівництва майже 70% новобудов може становити більше ніж рік

Затримка із завершенням будівництва майже 70% новобудов може становити більше ніж один рік, повідомив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов агентству "Інтерфакс-Україна".

"Затримка до року торкнеться тих об'єктів, ступінь готовності яких до початку широкомасштабної війни становив від 30% до 60%. Будівництво об'єктів, які в період з грудня до лютого були на початкових стадіях будівництва, призупинено на невизначений термін", - повідомив Семенцов.

Експерт додав, що протягом травня-листопада 2022 року в експлуатацію введено близько третини житлових об'єктів, ступінь готовності яких на момент вторгнення становив понад 80%. Однак це лише 2-3% від загальної кількості новобудов.

Володимир Семенцов зазначив, що критично важку ситуацію на первинному ринку житла, безумовно, спричинила війна і похідні від неї дві групи об'єктивних обставин. Насамперед практично до нуля знизився попит через дефіцит коштів у потенційних покупців, інфляцію, неможливість доступного іпотечного кредитування, непрогнозованість наслідків війни тощо.

З іншого боку, із труднощами зіштовхнулися самі девелопери. Реалізації проєктів перешкоджає різке зростання собівартості будівництва, відсутність достатнього капіталу чи можливості залучення кредитування, руйнування вітчизняних підприємств-виробників будматеріалів та ускладнення їхньої роботи через перебої з електроенергією, порушено логістичні зв'язки поставок, брак кваліфікованої робочої сили тощо.

Експерт зазначив, що будь-які аналітичні звіти про кількість об'єктів, у яких було відновлено будівельні роботи, не враховують ні динаміку, ні дотримання термінів будівництва. Однак, як зазначив фахівець, більшість девелоперів щосили намагаються уникнути "офіційного" банкрутства, шукаючи способи знайти необхідне фінансування для продовження будівництва, і готові порозумітися з інвесторами-покупцями, які справедливо вимагають добудувати проінвестований ними той чи той ЖК.

На його думку, до кінця 2022 року не варто очікувати будь-яких позитивних зрушень на первинному ринку житла. І навпаки: що довше триватиме війна, що більших збитків зазнає українська економіка, то нижчими будуть шанси девелоперів швидко оговтатися та відновити свою діяльність.

"Первинний ринок будівництва житла фактично опинився в нерозривному колі непереборних обставин, спричинених війною. І доки триватиме активна фаза бойових дій, не можна чекати на якісь суттєві зрушення на ринку. Але варто звернути увагу, що за останні 8,5 місяця ще не було жодного випадку, коли забудовника офіційно визнали банкрутом", - наголосив фахівець.

На його думку, для відновлення первинного ринку вже після перемоги у війні необхідно буде розробити комплексну державну програму, яка, з одного боку, сприяла б швидкому відновленню будівельної галузі (за період від року до трьох років), а з іншого - запровадила нові принципи роботи девелоперів та взаємодії з покупцем.

"Головними напрямками цієї програми має стати надання кредитів девелоперам на реалізацію проєктів під 3-5% зі встановленням банківського контролю за використанням наданих коштів та дотриманням термінів будівництва; а також розвиток гнучких іпотечних програм від 0% до 5-7% для різних соціальних груп", – вважає Семенцов.

Держпрограма також має включати стимулювання інвестицій у модернізацію наявних виробництв будівельних матеріалів і створення нових підприємств, вирішення питання компенсацій за зруйноване та пошкоджене майно під час війни, комплексне вирішення питань реконструкції застарілого житлового фонду та довгобудів, запровадження механізму страхування ризиків тощо.

"Девелопери, як і покупці, потребуватимуть кредитів. Саме кредитування може стати вагомим тактичним кроком для ринку, що дасть змогу не лише завершити об'єкти, будівництво яких розпочалося ще до вторгнення, й уникнути нової хвилі недобудов, а й вирішити нагальні житлові питання нашим співгромадянам. Крім того, розробка та втілення державної програми відновлення будівельної галузі можуть значно прискорити відновлення всієї економіки країни", - резюмував Семенцов.

INSPI Development – інвестиційно-девелоперська компанія, створена у грудні 2020 року. До 2025 року у портфелі компанії заплановано понад 10 об'єктів, серед яких мережа сервісних апартаментів, об'єкти комерційної та житлової нерухомості.

Теги: #нерухомість #новобудови

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