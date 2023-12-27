Вартість еспресо в Україні з 2017 року зросла вдвічі

Вартість еспресо з 2017 року зросла вдвічі: з 15 грн у 2017 році до 30 грн наприкінці 2023 року, повідомляють у дослідженні Індексу Еспресо від Poster POS, виконаного для сервісу Опендатабот.

Згідно з дослідженням, під час повномасштабного вторгнення стався різкий стрибок ціни. Так, середня вартість еспресо в країні зросла з 20 грн до 28 грн лише протягом 2022 року.

"Еспресо - основна складова кожного кавового напою, тому його вартість безпосередньо впливає на ціну будь-якого напою в кафе", - пояснили в Опендатабот.

За даними Індексу Еспресо, найдорожче чашка кави коштує в Одеській (36 грн), Донецькій (35 грн) і Харківській (32 грн) областях. Найнижчі ціни на базовий кавовий напій в Україні зафіксовано в Хмельницькій (21 грн), Сумській (23 грн), Житомирській та Вінницькій (по 24 грн) областях.

Індекс Еспресо - економічний показник, що використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари і послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції, стверджують у компанії Poster POS.

Poster POS - українська компанія з автоматизації ресторанів, яка є розробником програми обліку в системі HoReCa і встановлюється на планшетах. Послугами розробника користуються понад 50 тис. закладів.