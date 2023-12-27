Економіка

15:40 27.12.2023

Вартість еспресо в Україні з 2017 року зросла вдвічі

2 хв читати
Вартість еспресо в Україні з 2017 року зросла вдвічі

Вартість еспресо з 2017 року зросла вдвічі: з 15 грн у 2017 році до 30 грн наприкінці 2023 року, повідомляють у дослідженні Індексу Еспресо від Poster POS, виконаного для сервісу Опендатабот.

Згідно з дослідженням, під час повномасштабного вторгнення стався різкий стрибок ціни. Так, середня вартість еспресо в країні зросла з 20 грн до 28 грн лише протягом 2022 року.

"Еспресо - основна складова кожного кавового напою, тому його вартість безпосередньо впливає на ціну будь-якого напою в кафе", - пояснили в Опендатабот.

За даними Індексу Еспресо, найдорожче чашка кави коштує в Одеській (36 грн), Донецькій (35 грн) і Харківській (32 грн) областях. Найнижчі ціни на базовий кавовий напій в Україні зафіксовано в Хмельницькій (21 грн), Сумській (23 грн), Житомирській та Вінницькій (по 24 грн) областях.

Індекс Еспресо - економічний показник, що використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари і послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції, стверджують у компанії Poster POS.

Poster POS - українська компанія з автоматизації ресторанів, яка є розробником програми обліку в системі HoReCa і встановлюється на планшетах. Послугами розробника користуються понад 50 тис. закладів. 

Теги: #вартість #еспресо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 12.07.2023
Співвласник "Нової пошти" оцінює її дорожче EUR1 млрд

Співвласник "Нової пошти" оцінює її дорожче EUR1 млрд

12:41 23.03.2023
Англійський сніданок уперше коштує понад 35 фунтів

Англійський сніданок уперше коштує понад 35 фунтів

14:14 14.12.2022
Новорічний стіл-2023 коштуватиме українцям на 44% дорожче за минулорічний

Новорічний стіл-2023 коштуватиме українцям на 44% дорожче за минулорічний

07:44 11.11.2022
Apple залишився найдорожчим брендом у світі, Microsoft випередив Amazon

Apple залишився найдорожчим брендом у світі, Microsoft випередив Amazon

17:42 12.08.2022
Середня вартість оренди житла в Києві знизилася на 38%, в області на чверть – OLX

Середня вартість оренди житла в Києві знизилася на 38%, в області на чверть – OLX

07:20 14.07.2022
Нові квартири в Україні подорожчали з початку року на 11%, на вторинному ринку – на 8%

Нові квартири в Україні подорожчали з початку року на 11%, на вторинному ринку – на 8%

09:22 15.04.2022
Білорусь підвищує відпускну ціну на цукор, щоб запобігти його масовому вивезенню до Росії

Білорусь підвищує відпускну ціну на цукор, щоб запобігти його масовому вивезенню до Росії

12:18 13.04.2022
Великодній кошик в Україні у 2022 році подорожчає на чверть

Великодній кошик в Україні у 2022 році подорожчає на чверть

13:15 26.01.2022
Збільшення вартості ввезених в Україну без оподаткування посилок для фізосіб до EUR150 вплине на зростання міжнародної торгівлі - думка

Збільшення вартості ввезених в Україну без оподаткування посилок для фізосіб до EUR150 вплине на зростання міжнародної торгівлі - думка

20:22 20.01.2022
МТСБУ з 25 січня знижує вартість "Зеленої картки" на 3,3%

МТСБУ з 25 січня знижує вартість "Зеленої картки" на 3,3%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

БЕБ повідомило про погашення мережею Multiplex 10 млн грн податків, у компанії заявляють, що зробили це до березня 2023 р.

Україна у 2023 р. залучила понад $42 млрд зовнішнього фінансування на покриття дефіциту держбюджету

Більшість членів КМП НБУ бачить простір для додаткового зниження облікової ставки у 2024 р.

Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ

ОСТАННЄ

Майже третина жителів столиці заборгувала за е/е, борги становлять 1 млрд грн - YASNO

"Укрнафта" продовжила строки пошуку партнерів для спільного розроблення родовищ до 1 березня 2024 р.

БЕБ повідомило про погашення мережею Multiplex 10 млн грн податків, у компанії заявляють, що зробили це до березня 2023 р.

Мінфін чекає від Міноборони та Генштабу на інформацію щодо необхідності дофінансування мобілізації з II кв.-2024

Україна за підсумками реструктуризації євробондів у 2024 р. може повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025-2026 рр. - глава Мінфіну

БЕБ повідомило про погашення мережею Multiplex 10 млн грн податків

Обмін сертифікатів на житло за програмою компенсацій "єВідновлення" запрацював у "Дії"

Україна у 2023 р. залучила понад $42 млрд зовнішнього фінансування на покриття дефіциту держбюджету

Обсяг договору про закупівлю обладнання для першої в Україні ядерної установки АР1000 Westinghouse становить майже $440 млн

Автопідприємство Кабміну 2023 року продало 2 "Чайки", 5 Mercedes, 2 Skoda Octavia і Volkswagen Phaeton на 3,6 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА