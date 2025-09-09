Київська влада шукає можливості збереження цін на проїзд в громадському транспорті – Кличко

Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

Попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто зараз шукає можливості, щоб не підвищувати цін на проїзд, заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Різниця в існуючому тарифі і економічно обґрунтованому – 11 млрд в рік. Це – кошти, з бюджету Києва. А в умовах, коли в столиці забрали 8 млрд (на Укрзалізницю!) – на заплановану дотацію коштів столиці не вистачатиме. Тому Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом з бюджету, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він додав, що вартість безкоштовного перевезення пільговиків – це ще 1 млрд грн з бюджету міста, який не компенсується з державного бюджету.

"Наразі ми робимо все, щоб підтримати людей в складній соціальній ситуації. Центральна ж влада зробила все, аби забрати в міста можливість утримувати тариф на проїзд в громадському транспорті. А ми тепер шукаємо можливості, щоб виправити створену ситуацію і зберегти існуючі тарифи. Бо, як я і говорив раніше, до кінця війни підвищення цін на проїзд у міському транспорті ми не розглядатимемо", - резюмував мер.