Інтерфакс-Україна
Події
14:56 12.07.2025

Вітренку не подобається політика Міносвіти щодо реорганізації університетів і збільшення вартості за контрактне навчання

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Вітренку не подобається політика Міносвіти щодо реорганізації університетів і збільшення вартості за контрактне навчання

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко заявляє, що йому не подобається політика Міносвіти щодо реорганізації університетів, а також рішення про збільшення вартості за контрактне навчання у вишах.

"Я впевнений, що є декілька ключових реформ в сфері освіти України, які були достатньо успішними, щокрема "Нова українська школа". Але багато реформ показали свою неефективність… Всі кроки, які стосуються, особливо, вищої освіти мають бути максимально виваженими. Чи подобається мені, як відбувається зараз реорганізація закладів вищої освіти? Ні, не подобається. Чи думаю, що це нова реформа? Ні, вона не нова, ще в 2021 році розпочинали цей рух", - сказав Вітренко на онлайн-зустрічі з представники Студпарламенту КНУ і КПІ в суботу.

Він підкреслив, що те, що зараз відбувається з реорганізацією вишів, "воно має йти не так".

"Я впевнений, що зараз найбільшу загрозу для вищої освіти стало збільшення індикативної собівартості навчання в закладах вищої освіти. У нас в країні наразі йде війна і чудово всі знаємо, який важкий економічний стан в країні…", - заявив Вітренко, зазначив, ща на його думку підвищення вартості варто відтермінувати.

Як повідомлялося, в лютому голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що в Україні у 2025 році відбудеться щонайменше сім-вісім об'єднань університетів, а також розповів, що в 2024 році було проведено 9 об'єднань.

В квітні Кабінет міністрів прийняв постанову, якої передбачив, що вартість навчання за контрактом у державних вишах на престижних спеціальностях буде підвищена до вартості навчання студента бюджетної форми навчання, яку витрачає на нього держава в конкретному виші. Зокрема, затверджено перелік спеціальностей, для навчання на яких у 2025 році будуть встановлені граничні, тобто мінімально можливі, ціни на контракт.

Теги: #вартість #навчання #міносвіти #вітренко_андрій

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